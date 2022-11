In CoD MW2 mutiert ihr nach 15 Kills am Stück zum Supersoldaten – Der quasi nichts aushält

Killstreaks sind im Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare 2 so etwas wie das Salz in der Suppe. Für gute Leistungen und ein paar Kills am Stück gibt es starkes Kriegswerkzeug, um Gegner zu dominieren. Doch ausgerechnet der höchste auswählbare Killstreak – der Juggernaut – ist richtig mies.

Wenn im Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare 2 mal die Munition ausgeht, bekommt man oft erst so richtig mit: „Oha, das könnte an schöner Killstreak werden!“. Schon ploppt ein aufstellbares Automatik-Geschütz in der Gadget-Leiste auf und die nächste Runde der Kill-Party darf beginnen.

Das Geschütz gibt es für 7 Kills am Stück ohne zu sterben. Im Loadout kann man immer 3 dieser Killstreaks auswählen und muss abwägen – nimmt man lieber welche mit, die weniger Kills brauchen und dafür öfter am Start sind? Oder geht man aufs Ganze und jagt die üblen Teile.

Das übelste Teil dabei ist der Juggernaut. Ein gepanzerter Kampfanzug mit Minigun, der 15 Kills am Stück wert ist. Das Ding hat sogar sein eigenes Radio. Allerdings enttäuscht der Anzug auf voller Linie – den der perfekte Konter erledigt den Juggernaut mit einem Knopfdruck.

CoD MW2: Juggernaut ist allergisch auf Bohrgranaten

Wieso ist der Juggernaut so schwach? Kommen Gegner nur mit Kugel an, gibt es keine Probleme. Der Anzug frisst eine Menge Schaden und die Minigun sorgt für einen freien Weg.

Sobald allerdings jemand eine Bohrgranate zur Hand hat, kommt der Juggernaut an seine Grenzen. Denn nur eine kleine Granate verwandelt den hochgezüchteten Supersoldaten in Schlachtfeld-Dekoration. Auf Reddit gibt es das passende Video dazu:

Der Threadersteller zeigt seinen kompletten Leidensweg: Vom Anfordern des Anzugs, über den langsamen Marsch bis an die Front und dem schnellen Ableben durch die Bohrgranate.

Nur ein kleiner Kill ist ihm geblieben und 20 Sekunden „Spaß“ mit dem eigentlich mächtigsten Killstreak-Gadget von Modern Warfare 2. Da sollte man wohl lieber auf andere Killstreaks setzen und die starken Bohrgranaten mitnehmen.

Der stärkste Killstreak in CoD MW2 lässt sich übrigens nicht auswählen – den haben alle schon dabei. Mit 30 Kills am Stück bekommt man eine Nuke spendiert, eine Atombombe.

Einmal aktiviert, läuft ein unaufhaltsamer Timer, der das Match auf einen Atom-Schlag beendet – mit einem Sieg für das Team des Spielers, der die Nuke eingesetzt hat.

Dieser Killstreak hat es mittlerweile auch zu CoD Warzone 2 geschafft: CoD Warzone 2: Twitch-Streamer zünden die erste Nuke über Al Mazrah.