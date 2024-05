Netflix zeigt Teaser zur 4. Staffel von The Witcher, aber Fans meckern über Liam Hemsworth als „Geralt für Arme“

In der vierten Staffel von The Witcher ist Liam Hemsworth der neue Geralt von Riva. Netflix hat einen ersten Teaser veröffentlicht, und die Reaktionen darauf sind gemischt. MeinMMO verrät euch die Details.

Was ist die Situation? Die vierte Staffel von The Witcher wird derzeit produziert, und Netflix hat den ersten offiziellen Teaser geteilt. Der Teaser gibt einen ersten Blick auf die Neubesetzung von Liam Hemsworth als Geralt von Riva. Henry Cavill, der den Hexer seit der ersten Staffel im Jahr 2019 gespielt hat, verließ die Serie. Nun tritt Liam Hemsworth in seine großen Fußstapfen. Doch für viele Fans ist es eindeutig: Es gibt nur einen Geralt – und zwar Henry Cavill.

Hier könnt ihr einen ersten Blick auf den neuen Geralt werfen:

Was sehen wir im Teaser? Viel können wir in dem knapp 1-minütigen Teaser noch nicht sehen, aber immerhin schonmal Liam Hemsworth als Geralt, der mit einem Pferd durch düstere Landschaften steift.

Die Witcher-Showrunnerin Lauren S. Hissrich hat gegenüber Entertainment Weekly mehr über den Look von dem neuen Geralt verraten:

Sein Look wurde über ein Jahr lang entwickelt, daher ist es aufregend, endlich einen offiziellen ersten Blick auf Liam Hemsworth als Geralt von Riva teilen zu dürfen. Sowohl Besetzung als auch Crew wurden von der Leidenschaft, Energie und Verkörperung, die Liam von Tag 1 an in die Figur gebracht hat, beeindruckt – mit struppigem Bart, ikonischem Narben und allem! Wir haben so viel Spaß beim Dreh der vierten Staffel und freuen uns, die Fans auf diese Reise mitnehmen zu dürfen. Lauren S. Hissrich im Gespräch mit Entertainment Weekly

Nein, danke, ich schaue mir keinen Geralt für Arme an

Wie reagieren die Fans auf den neuen Geralt? Die Reaktionen unter den Fans sind gespalten. Einige sind überzeugt, dass es nur einen Geralt gibt – nämlich Henry -, während andere Liam eine Chance geben und ihn gut finden. Manche bedauern, dass Liam so viel Kritik einstecken muss.

Besonders auffällig sind die Kommentare auf YouTube, die darauf hinweisen, dass nicht Liam das Problem ist, sondern das Writing-Team von The Witcher, weil sie Änderungen am Drehbuch vorgenommen haben. Henry Cavill, ein großer Fan der Witcher-Spiele, hatte aber den Wunsch, nah an der ursprünglichen Geschichte zu bleiben.

Wir haben euch einige Kommentare zusammengefasst:

Auf X schreibt jemand: Nein, danke, ich schaue mir keinen Geralt für Arme an .

. Ein anderer schreibt (auf X): Es tut mir so leid für ihn. Es fühlt sich an, als ob er Henrys Geralt cosplayen würde .

. Jemand anders freut sich über den neue Geralt (auf X): Er sieht sooo gut aus, Leute, ich bin so aufgeregt .

. Ein weiterer schreibt auf X: Liam tut mir ein bisschen leid. Henry Cavill ist Geralt – einfach perfekt für die Rolle. Ihn zu ersetzen, ruiniert die Immersion, egal wie Hemsworth sich schlägt… ich hoffe, er macht es trotzdem gut .

. Auf YouTube schreibt einer: Wir sollten Liam nicht dafür hassen – Henrys Abgang ist nicht das, was diese Serie getötet hat, es war das Drehbuch .

Jemand anders schreibt ebenfalls unter den YouTube-Kommentaren, dass die Autoren die Serie umgebracht hätten und Henry habe das Richtige getan , indem er gegangen sei. Der Frust bei den Fans scheint tief zu sitzen.

Bisher gibt es noch kein Release-Datum für die 4. Staffel von The Witcher. Mit der 5. Staffel soll die Serie dann auch zu Ende gehen. Unzufriedene Fans hatten sogar im Dezember 2023 eine Petition gestartet, in der sie nicht nur die Rückkehr von Henry Cavill forderten, sondern auch ein neues Autorenteam: 330.000 Fans von The Witcher starten Petition gegen Staffel 4 der Netflix-Serie: „Henry Cavill wollte der Vorlage treu bleiben“