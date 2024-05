Netflix: Eine der erfolgreichsten Serien der letzten 5 Jahre kriegt Staffel 3, läuft besser als Avatar und 3 Body Problem

Gefühlt jeden Monat kommt eine neue Netflix-Serie raus, die der neue große Hype ist. Aktuell ist es aber eine 3. Staffel, die den besten Start 2024 hinlegt und mit Serien wie Avatar, Baby Reindeer und 3 Body Problem den Boden aufwischt.

Was ist Bridgerton?

Die Serie basiert auf Bestseller-Romanen und verfolgt die 8 Geschwister der Bridgerton-Familie

Im frühen 19. Jahrhundert müssen die jungen Familienmitglieder hochzeitfähige Partner suchen

Wie es in der High-Society üblich ist, geht es nicht so einfach und man benötigt die Zustimmung der britischen Königin

Mit dabei ist auch Klatsch und Tratsch

Verantwortlich für die Serie ist Chris van Dusen, der schon an Grey’s Anatomy mitgearbeitet hat. Die ersten 2 Staffel von Bridgerton waren ein riesiger Erfolg und auch die 3. Staffel scheint weiter auf der Erfolgswelle zu schwimmen.

Erfolgreicher Start mit großem Potenzial

Der erste Teil von Staffel 3 von Bridgerton erschien am 13. Mai 2024 auf Netflix und die erste Woche war richtig erfolgreich. Zahlen von Netflix zeigen, dass die 3. Staffel innerhalb der ersten Woche 45,1 Millionen Mal geschaut wurde. Interessanterweise sind Staffel 1 und Staffel 2 schon seit dem 6. Mai in der Top 10, weil die Leute die Serie zum Start der 3. Staffel auffrischen wollten.

Mit den 45,1 Millionen Zuschauern ist Bridgerton Staffel 3 der erfolgreichste englische Serienstart für Netflix 2024. Selbst Hits wie 3 Body Problem, Avatar The Last Airbender und Baby Reindeer kommen mit ihren Starts nicht annähernd daran. Knapp hinter Bridgerton wäre nur der Start der Serie Fool Me Once mit 37,1 Millionen Zuschauern in der ersten Woche.

Zwar haben die anderen Serien insgesamt noch eine höhere Zuschauerzahl und Schau-Dauer; Bridgerton Staffel 3 erscheint aber in zwei Teilen, wovon der Zweite erst am 13. Juni erscheint. Schaut man sich die Langlebigkeit der vorherigen Staffeln an, dann ist der Erfolg der 3. Staffel vorherzusehen.

Laut Netflix selber ist die erste Staffel Bridgerton sogar die viert-erfolgreichste englische Netflix-Serie aller Zeiten, hinter Wednesday, Stranger Things 4 und Dahmer. Auch die 2. Staffel von Bridgerton schafft es mit Platz 9 in die Top 10. Wenn man sich die 3. Staffel auf Rotten Tomatoes anschaut, dann ist die Serie auch bei den Kritikern beliebt.

Netflix schafft es, mit vielen Serien popkulturelle Relevanz zu erschaffen. Neben Wednesday ist Squid Game einer der größten Hits des Streaming-Services.