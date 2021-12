The Game Awards 2021: Welche Ankündigungen sind dabei und wann geht es los?

In der Nacht vom 09. auf den 10. Dezember findet die jährliche „The Game Awards”-Show statt. Auch wenn Awards im Namen steht, erwarten die meisten wohl eine lange Show voll mit neuen Ankündigungen und Updates zu kommenden Games. Was ihr erwarten könnt, verrät euch MeinMMO jetzt!

Einmal im Jahr finden die Game Awards statt und lassen das vergangene Spiele-Jahr Revue passieren. Moderiert von Geoff Keighley liegt das Hauptaugenmerk auf den namensgebenden Awards. Die rücken meist jedoch in den Hintergrund, während neue Spiele-Vorstellungen und Trailer zu kommenden Titeln dominieren.

Wo kannst du die Show sehen? Der Livestream der Game-Award-Show ist auf YouTube und Twitch.tv.

Wann geht die Show los? Hierzulande startet der Stream in der Nacht des 10. Dezembers, um 02:00 Uhr und endet gegen 05:00 Uhr.

Welche Spiele, Filme und Serien könnt ihr von den Game Awards 2021 erwarten?

Diese Filme und Serien könnten dabei sein: Neben Videospielen featuren die Game Awards in diesem Jahr auch stark Filme und Serien. Dabei beschränken sich die Ankündigungen dafür auf Videospiel-Adaptionen und spielnahe Themen. Unter anderem werden folgende Filme und Serien erwartet:

Sonic The Hedgehog 2 (Film)

Halo (TV-Serie)

The Matrix: Awakens

Keighley erwähnte auf Twitter bereits, dass es auch Trailer zu völlig neuen Filmen und Serien geben soll. Alle in der Liste genannten Projekte sind bereits bestätigt und befinden sich in Arbeit. Es erwarten euch also auch einige Film-Überraschungen.

Diese Spiele sind bestätigt: Nur weil es plötzlich viele Film- und Serien-Ankündigungen während der Game Awards gibt, heißt das nicht, dass die Videospiele zu kurz kommen. Im Gegenteil, denn Geoff Keighley streut auch hier brandheiße Brotkrumen für Fans.

Zwar spricht er von vielen coolen neuen Titeln und Updates. Für Aufsehen sorgt aber das Versprechen, es gäbe vier bis fünf Weltpremieren, in der Größenordnung von Elden Ring. Aber zuerst die Ankündigungen, die bestätigt sind (via twitter.com):

Sonic Spiel

Destiny 2 – The Witch Queen

Dying Light 2

Lost Ark

Evil Dead: The Game

Aaryn Flynn

Arc Raiders

Saints Row

Neues Spiel von Saber Interactive (World War Z)

Neuzugänge für den Xbox Game Pass

Fünf große Ankündigungen: Diese Games wünschen sich Spieler

Im Sommer 2021 präsentierte Geoff Keighley das erste Mal Gameplay zu Elden Ring. Das ist ein neues Spiel der Dark-Souls-Macher From Software und wird von Fans seit dem ersten Reveal auf der E3 2019 heiß erwartet (via youtube.com). In diese Sparte der Aufregung und des Hypes sollen auch vier bis fünf neue Spiele fallen, so Keighley.

Das ist ein großes Versprechen und es gibt viele heiße Anwärter auf diese maximal fünf Plätze. Schockierende Neuigkeit: Grand Theft Auto 6 ist nicht dabei. Das bestätigte Keighley in einem AMA auf Reddit (via reddit.com). Spiele, die von Fans erwartet werden, sind:

Mass Effect

Suicide Squad

Bioshock

The Last of Us (Serie)

Auf welche Spiele hofft ihr? Habt ihr einen besonderen Wunsch, ein Spiel, auf das ihr euch besonders freuen würdet? Oder befindet sich euer heiß erwarteter Titel bereits unter den bestätigten Games? Teilt eure Meinung mit uns und der Community.