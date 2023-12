Einen der besten Shooter des Jahres hätte es fast nicht gegeben, weil die Entwickler dachten, die Idee sei „langweilig“

Mit dem neuen Shooter The Finals (Steam, Konsole) landete Embark Studios im Dezember 2023 einen Hit und stellt den vielleicht besten Shooter des Jahres. Dabei fanden die Entwickler die Idee, einen Shooter zu machen, zunächst langweilig.

Um welchen Shooter geht es? Embark Studios hat am 08. Dezember 2023 den neuen Shooter The Finals überraschend während der Game Awards 2023 veröffentlicht.

The Finals ist ein Arena-Shooter mit verschiedenen Modi, in denen ihr mit bis zu vier 3er-Teams um den Sieg spielt

In den Modi müsst ihr möglichst viel Geld sammeln und in einem Cashout sichern

Es gibt drei Klassen – leicht, mittel und schwer – die jeweils unterschiedliche Waffen und Gadgets haben, welche taktisch eingesetzt werden können

Das große Alleinstellungsmerkmal von The Finals ist die enorme Zerstörung, die ihr auf der gesamten Map anrichten könnt. Passend dazu gibt es keinen Fallschaden und Gadgets, die jede Menge vertikales Gameplay ermöglichen.

Tilleby pitcht erfolgreich „langeweilige“ Ideen

Wieso hätte es The Finals fast nicht gegeben? In einem Interview mit Game Informer verrät The Finals Creative-Director Gustav Tilleby, dass Embark Studios zunächst gar keinen Shooter machen wollte:

Zu Beginn wollten wir keinen Shooter machen. Ich glaube nicht, dass das wirklich laut ausgesprochen wurde, es war etwas, wovon jeder ausging, wie „nein, das sollten wir nicht tun“, weil wir es schon einmal gemacht haben. The Finals Creative-Director Gustav Tilleby via YouTube

Bei Embark Studios arbeiten viele Entwickler, die in ihrer beruflichen Laufbahn für EA DICE tätig waren und bei der Entwicklung von verschiedenen Battlefield-Teilen mitwirkten. Neben Tilleby selbst trifft das auch auf Patrick Söderlund, Robert Runesson und Stefan Strandberg zu. Das sind drei der Gründer von Embark Studios.

Im Verlauf des Interviews erzählt Tilleby dann, dass er dennoch zwei Ideen gepitcht habe, die er als „Langweilige Idee 1“ und „Langweilige Idee 2“ bezeichnet. „Ich nenne sie so, weil ich nicht dachte, dass irgendjemand daran interessiert sein würde, sie zu machen“, ergänzt Tilleby.

Anschließen haben die Entwickler jedoch tatsächlich über die Pitches gesprochen und sich dazu entschieden, es zu versuchen. Dabei sei der Ausgangspunkt während des gesamten Pitching-Prozesses gewesen, etwas „einzigartiges“ zu erschaffen, das „sonst niemand macht.“

Ist The Finals wirklich der beste Shooter des Jahres? Nachdem The Finalsl zunächst etwas Kritik seitens der Spieler geerntet hatte, weil sich das Movement schlechter und langsamer anfühlte als in der Open-Beta, konnte sich der Shooter etwas erholen und bis zu 240.000 gleichzeitig aktive Spieler am Release-Wochenende sammeln.

Generell hält sich The Finals seit dem Release konstant unter den beliebtesten Shootern auf Steam (via SteamCharts) und lässt bis auf Counter-Strike 2 alle anderen neuen Shooter inklusive CoD MW3 hinter sich.

Ob es der beste Shooter des Jahres ist, muss jeder Spieler für sich individuell entscheiden. Bis auf ein starkes Cheating-Problem hält sich die Kritik an The Finals mittlerweile jedoch stark in Grenzen. Das sieht bei anderen Neuerscheinungen wie CS2, MW3 oder EFT-Arena anders aus.

Embark Studios reagiert derweil sogar auf Feedback zu den einzelnen Gadgets und nimmt gezielt Änderungen am Balancing vor:

