Pokémon-MMO Temtem plant 2021 Release für PS4, Xbox One & Switch

Die Entwickler des MMO Temtem haben sich zur Zukunft ihres Spiels geäußert. Dabei wurde auch verraten, wann das Spiel endlich auf den Konsolen erscheinen soll.

Wann erscheint Temtem auf Konsolen? In einem umfassenden Blogpost zur Temtem-Zukunft kündigten die Entwickler einen Zeitraum an, in dem das MMO für PS4, Xbox One und die Nintendo Switch erscheinen soll.

So ist der offizielle Release für Frühling 2021 geplant. Das gilt auch für die PC-Version, die sich zurzeit im Early Access auf Steam befindet.

Im Frühling 2021 soll die Version 1.0 erscheinen, zu dessen Zeitpunkt die Konsolenports ebenfalls fertiggestellt sein sollen. Ein Highlight ist dabei Crossplay, das über alle Plattformen hinweg geplant ist.

So sieht die Temtem-Zukunft aus

Das plant Temtem für 2020: Noch im Verlaufe dieses Jahres plant Temtem mehrere neue Features. Dazu gehören die neuen Inseln Kisiwa und Cipanku, die jeweils 25 neue Temtem zu den bereits bestehenden hinzufügen sollen. Dazu gehört auch das erste Mythische Temtem im Spiel.

Darüber hinaus sind Chatfunktionen, Housing, Turniere und Achievements geplant. Dazu wird es ein Matchmaking-System für Ranked-Matches geben. Im Winter 2020 sollen dann noch die Insel Arbury, ebenfalls mit 30 Temtem, sowie einem mythischen Monster und Dojo-Challenges für Clubs geben.

Das plant Temtem für 2021: In 2021 will Temtem weiter nachlegen. Im Frühling ist wie erwähnt der Release 1.0 inklusive Konsolenports angedacht, dazu soll eine End-Game-Insel eingeführt werden. Tages- und Wochenaufgaben sind geplant, ebenso wie ein Cosmetics-Store.

Im Sommer 2021 wird das Spiel dann um ein weiteres mythisches Temtem, einen Battlepass mit Cosmetics und einen Nuzlocke-Modus ergänzt. Dies wird eine Art Hardcore-Modus, indem jedes eurer besiegten Temtems sofort freigelassen wird. Darüber hinaus könnt ihr darin nur eine begrenzte Anzahl fangen.

