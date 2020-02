5 coole Features, die das Pokémon-MMO Temtem noch bekommen soll

Das MMO Temtem erfreut sich großer Beliebtheit, obwohl es noch im Early Access ist. Inzwischen haben die ersten Spieler die Story abgeschlossen und die meisten Inhalte gesehen. Darum schauen wir auf die Neuerungen, die Temtem noch bekommen soll.

Was kann man in Temtem aktuell machen? Temtem bietet euch bereits im Early Access verschiedene Inhalte, die euch zumindest einige dutzend Stunden beschäftigen sollten, darunter:

Das Fangen, Leveln und Züchten von Temtems, wobei das Max-Level derzeit auf 48 und die Zahl der unterschiedlichen Temtems auf 86 beschränkt ist.

Luma-Temtems, die besonders selten sind.

Eine Story, der ihr bis zu Arena 4 folgen könnt.

4 der 6 angekündigten Gebiete.

Verschiedene Methoden, um Geld zu verdienen.

Ein Coop-Erlebnis, sodass ihr alles zusammen mit einem Mitspieler erleben könnt.

Eine feindliche Fraktion mit dem Namen „Clan Belsoto“.

Doch diese Inhalte binden die Spieler nicht ewig an das MMO. Darum schauen wir auf die Neuerungen, die Temtem noch bekommen und die euch langfristigen beschäftigen sollen.

Lady Lottie, eine der Köpfe von Clan Belsoto

1. Reittiere

In Temtem müsst ihr viel zu Fuß erledigen und eure Temtem immer wieder in Heil-Center bringen. Damit dies nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, sollt ihr zukünftig reiten können.

Jedoch reitet ihr nicht auf irgendwelchen Tieren, sondern auf dafür geeigneten Temtems. Man munkelt bereits, dass Oceara ein solches Temtem sein wird.

Oceara (links) und Nessla (rechts) – die zwei seltensten Temtem aus Deniz

2. Gilden

Das Spielen in einem MMO macht vor allem dann Spaß, wenn man die Abenteuer mit Freunden erlebt. Darum soll Temtem auch ein Gilden-System, die sogenannten Clubs bekommen.

Ein Club soll dabei die Möglichkeit bieten miteinander zu chatten und gemeinsam an wöchentlichen Turnieren teilzunehmen.

3. Housing

Wer bereits die zweite Insel Omninesia erreicht hat, wird dort einen Ort gefunden haben, an dem zukünftig euer Haus stehen könnte. Der NPC davor verrät euch, dass der Inhalt aktuell noch nicht zur Verfügung steht.

Housing könnte eine langfristige Beschäftigung in Temtem werden. Die eigenen Wohnungen sollen sich vollständig dekorieren und umbauen lassen, samt Möbeln und Wänden.

Die Housing-Gebiete sollen dabei in instanzierte Nachbarschaften unterteilt werden, sodass ihr auch andere Häuser und besonders die eurer Freunde besuchen könnt.

Screenshot zum Housing von der Kickstarter-Seite

4. Mystische Temtem

Die Mystischen Temtem sollen eine besondere Art werden, die nur in einem eigens dafür kreierten Gebiet zu finden sein sollen. Dabei soll es auch spezifische, neue Quests rund um die besonderen Temtem geben.

Weitere Details zu den Mystischen Temtem gibt es bisher aber nicht.

5. Turniere mit Replay-System

Ein zusätzliches Ziel über die Crowdfunding-Kamapgne auf Kickstarter waren die automatisierten wöchentlichen Turniere. In denen sollen die Bändiger gegeneinander antreten und sich über mehreren Runden zum Sieg spielen.

Kompetitives PvP in Temtem

Dabei wird es auch eine Pick-and-Ban-Phase geben. Auf die Teilnehmer warten Ingame-Rewards als Belohnungen.

Zudem soll Temtem ein Replay-System bekommen, über das ihr eure eigenen Kämpfe, aber auch die von erfolgreichen Champions anschauen und von ihnen lernen könnt.

Wann kommen diese Inhalte?

Bisher halten sich die Entwickler von Crema Games noch mit genauen Details zurück, wann neue Features erscheinen. Auch über den Release von Temtem ist bisher nichts bekannt.

Ihr könnt jedoch davon ausgehen, dass wir von MeinMMO euch auf dem Laufenden halten werden. Alle Informationen zu Temtem findet ihr auf unserer Übersichts-Seite.