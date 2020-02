Temtem greift hart bei Cheatern durch – Zu hart für Community

In Temtem kam es am 3. Februar zu einer ersten großen Bannwelle gegen Cheater. Die Entwickler zeigten sich dabei gnadenlos, doch die Community forderte eine Möglichkeit zum Einspruch. Die bekamen sie schlussendlich.

Was ist passiert? Über Twitter teilten die Entwickler von Temtem mit, dass sie die erste Bannwelle im MMO durchgeführt haben. Dabei hat es 900 Cheater erwischt.

Sie bestätigten gleichzeitig, dass die Sperrungen permanent sind und es keine Möglichkeit für Widerspruch geben wird. Nach eigener Aussage haben sie strikt darauf geachtet, dass alle Bans zu 100% berechtigt waren.

Außerdem sollen weitere Sperrungen folgen, denn für Cheater sei kein Platz in Archipelago, der Welt von Temtem.

We just completed our first batch of banned users. Almost 900 players have been permanently banned from Temtem. Bans are final, we won’t answer or review any ban appeal. We’ve made 100% sure that every banned user is either a cheater or has abused exploits intentionally.

Wie reagierten die Spieler darauf? Das harte Durchgreifen ohne Widerspruch sorgte für viel Kritik von den Spielern. Zwar sei es grundsätzlich gut und sinnvoll die Cheater zu sperren. Aber ohne Widerspruch bliebe die Möglichkeit offen, dass jemand zu Unrecht gebannt werde.

Daraufhin kam es zu einem Umdenken bei den Entwicklern, die nun die Möglichkeit anbieten, sich per E-Mail an die sie zu wenden, falls gegen die Sperrung Protest eingelegt werden soll.

Wie reagierten die Spieler zuerst? Unter dem ersten Tweet zur Bannwelle reagierten einige Spieler sehr emotional. Obwohl sie selbst nicht betroffen waren, fürchteten sie plötzlich den Zugang zum MMO zu verlieren:

Die Entwickler nahmen sich daraufhin das Feedback zu Herzen und änderten ihren Prozess.

Das wurde geändert: Beschwerden gegen Sperrungen können nun via E-Mail unter: support@cremagames.com eingelegt werden. Außerdem wurde einige Sperrungen bereits auf Wunsch der Spieler überprüft.

Bisher haben aber alle ihre Richtigkeit, wie die Entwickler ebenfalls via Twitter mitteilten:

We’ve decided to review ban appeals, even though every single one of the ones we checked are legit. Like you said, having a „no appeal“ policy is not good.



So, you can contact us on support@cremagames.com



Put „Ban appeal“ as the subject and include your ingame ID or username.