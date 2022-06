Survival-Shooter auf Steam gilt als böses Spiel – Aber ein Spieler war so nett, dass er zur Legende wurde

DayZ ist ein Survival-Shooter, in dem das Motto gilt: Vertraue niemandem. Ein Spieler mit dem Namen Dr. Wasteland zog jedoch durch die Spielwelt, um anderen Spielern zu helfen und wurde zur DayZ-Legende. In einem Interview äußerte sich die Person hinter Dr. Wasteland zu den Anfängen der Figur.

Was ist DayZ? DayZ ist ein Zombie-Survival-Game, in dem es um das Überleben in einer apokalyptischen Welt geht.

Ein Virus führt dazu, dass sich Menschen in Zombies verwandeln, welche die Überlebenden attackieren. Doch nicht nur die Zombies sind eine Gefahr für euch. Auch andere Spieler können es auf euch abgesehen haben und euch angreifen.

Daher kann man niemandem im Spiel wirklich vertrauen. Die Ressourcen sind knapp und viele Spieler täuschen andere, um sie zu bestehlen und auszuschalten.

Unter dieser Voraussetzung würden wohl die wenigsten auf die Idee kommen, als Altruist durch die Spielwelt zu ziehen und anderen zu helfen. Genau das war aber die Mission von Dr. Wasteland.

In diesem Trailer seht ihr, was aktuell in DayZ an neuen Sachen dabei ist:

Wer ist Dr. Wasteland? In der DayZ-Community gilt Dr. Wasteland als eine Legende. Immer wieder gab es Posts in verschiedenen Foren, die von Dr. Wastelands guten Taten berichteten.

Statt gegen andere zu kämpfen, lief er als Mediziner in der Welt von DayZ umher und versuchte andere Spieler zu retten. Er versorgte ihre Wunden und verhinderte damit, dass sie sämtliche Items verloren.

Einige Spieler dachten, die Geschichte sei erfunden. Es stellt sich aber heraus, dass Dr. Wasteland tatsächlich existiert. In einem Interview erzählte die Person hinter Dr. Wasteland, wie es zu der Figur kam.

„Ich war nicht besonders gut in dem ganzen Schieß-Kram“

Wer steckt hinter Dr. Wasteland? Die Person hinter Dr. Wasteland heißt Doug Wattkins. In einem Interview mit pcgamer.com erklärt er die Hintergründe der DayZ-Legende (via pcgamer.com).

Wie begann die Legende von Dr. Wasteland? Wattkins erklärt, dass er sich zunächst als Bandit versuchte. Das klappte jedoch nicht, da er nicht besonders gut im Schießen war. Also tauschte er die Waffen gegen medizinisches Equipment.

Als Dr. Wasteland begann er, anderen zu helfen. Er erzählt, dass die ersten Reaktionen in den DayZ-Foren zunächst skeptisch waren. Viele hielten das für einen Trick.

Wie hinterlistig die meisten Spieler in DayZ spielen, seht ihr hier auf YouTube:

Wattkins wollte Vertrauen in der Community erlangen. Die Spieler, denen er half, bat er um eine Sache: Dass sie in den Foren ihre Geschichte posteten. Dadurch wollte er erreichen, dass andere wüssten, dass Dr. Wasteland tatsächlich helfen würde.

Was sagt der DayZ-Entwickler? Der DayZ-Creator Dean Hall erzählte ebenfalls davon, dass er als erste Reaktion auf Dr. Wasteland absolute Unglaube in der Community wahrnahm. Viele fragten sich auch, was das Ganze sollte und dass DayZ doch nur ein Spiel sein.

Wie sieht Dr. Wastelands „Vermächtnis“ aus? Dr. Wasteland inspirierte einige DayZ-Spieler ebenfalls, als Mediziner durch die apokalyptische Spielwelt zu ziehen.

Es verbreiteten sich in den Foren sogenannte „weiße Listen“. In diesen werden Mediziner in DayZ aufgeschrieben, denen die Spieler vertrauen könnten.

Damit folgen andere Spieler dem Beispiel von Dr. Wasteland und setzen seine Taten fort.

