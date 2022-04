Survival-Spiel DayZ galt schon als tot und kaputt – Hat jetzt mehr Spieler auf Steam als je zuvor

Das ist neu in DayZ: Mit Version 1.17 hat DayZ am 19. April 2022 ein neues Update erhalten. Das bringt neben neuen Waffen und neuen herstellbaren Gegenständen auch das bis zum 09. Mai aktive Ingame-Event zur Walpurgisnacht.

Ein Hoch erlebte der Zombie-Klassiker jedoch am 24. April 2022. An dem Tag spielten 58.240 Spieler gleichzeitig den 9 Jahre alten Survival-Titel und stellten damit einen neuen Rekord auf. Den vorherigen Höchstwert erreichte DayZ im Januar 2022 mit knapp 53.000 gleichzeitigen Spieler.

