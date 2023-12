Ein unschlagbares Angebot für Gamer: WQHD-Monitor für Online-Matches zu einem unglaublichen Preis bei Amazon erhältlich

Dieser WQHD-Monitor gibt euch im Online-Gaming-Bereich einen massiven Vorteil. Nutzt nun das unglaubliche Angebot bei Amazon.

Der KOORUI 23,8-Zoll-Gaming-Monitor ist ein übernatürliches Biest, wenn ihr dieses Preis-Leistungs-Verhältnis im Augenschein nimmt. Ihr erhaltet nicht nur eine superscharfe QHD-Auflösung, sondern auch eine Bildwiederholfrequenz von 165Hz und eine Reaktionszeit von 1ms. Damit sind die besten Steine gelegt, um in sämtlichen Online-Matches zu dominieren oder tolle Story-Games zu erleben. Spart nun 19% und bezahlt nur 219,99€ statt 269,99€.

Darum ist dieser WQHD-Monitor so überwältigend

Mit einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz und einer Reaktionszeit von nur 1ms liefert er euch eine unglaublich flüssige Darstellung ohne Verzögerungen oder Unschärfe. Wenn ihr vergleichsweise vorher nur 60Hz oder 30Hz auf einer Konsole erlebt habt, werdet ihr den Unterschied definitiv bemerken. In Verbindung mit der Adaptive-Sync-Technologie werden eure Spieler noch sauberer wiedergegeben, ohne Tearing oder Stottern. Nutzt all diese Eigenschaften, um in Valorant oder Rainbow Six Siege wie eine unbändige Granate vorzustürmen und den Sieg für euer Team einzufahren.

Dieser Bildschirm verfügt über einen Nano-IPS-Bildschirm, der eine breite Farbpalette und eine hohe Farbgenauigkeit bietet. Mit HDR 10-Unterstützung könnt ihr zudem noch mehr Details und Kontraste in euren Spielen erleben. Dank der lebensechten Farben kommen bunte Welten wie aus Elden Ring oder Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin noch besser denn je zur Geltung.

Ein weiterer großer Vorteil ist sein Eye-Care-Design. Mit einem Blaulichtfilter und flimmerfreier Technologie könnt ihr stundenlang spielen, ohne eure Augen zu belasten. Dies ist vor allem nützlich, wenn ihr ein langes Gaming-Wochenende geplant habt und euer Team tatkräftig unterstützen wollt.

Er ist auch höhenverstellbar und verfügt über eine VESA 100x100mm Halterung, sodass ihr ihn nach euren Bedürfnissen anpassen könnt. Die Anschlussmöglichkeiten sind zudem vielfältig, mit HDMI-, DisplayPort- und USB-Anschlüssen könnt ihr problemlos eure Geräte anschließen.

Das beste Lager für neue Upgrades

Verspürt ihr ständig den Hunger nach mehr Leistung oder neuen technologischen Meisterwerken? Oder haltet ihr nach Raritäten Ausschau, um aus dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ein unschlagbares Einsparungsergebnis zu erzielen? Dann müsst ihr regelmäßig auf unserer Deals-Übersichtsseite vorbeischauen. Ihr findet die perfekte Gaming-Hardware, wie CPUs, Grafikkarten, Monitore, Mainboards, SSDs und noch viel mehr an technischen Geräten.