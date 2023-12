Smartphone mit AMOLED-Display & 128GB Speicher jetzt erheblich bei Amazon reduziert

Dieses Smartphone ist für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis ein absoluter Knaller im Mittelklasse-Bereich. Nutzt jetzt das Amazon-Angebot.

Dieses Mittelklasse-Handy hat etliche Eigenschaften, die sich lohnen. Zum einen erhaltet ihr ein AMOLED-Display mit 90Hz und zum anderen einen starken 5000 mAh Akku. Obendrein könnt ihr dank des großen Speichers von 128Gb sämtliche Inhalte festhalten. Spart 29% und bezahlt nur 199,99€ statt 279,99€.

Darum ist dieses Smartphone der perfekte Alltagsbegleiter

Für diesen Preis bekommt ihr eine außerordentliche Qualität. Das AMOLED-Display stellt in Verbindung mit einer Bildwiederholungsfrequenz von 90Hz etliche Inhalte detailgenau dar. Ihr könnt Videos eurer liebsten Content-Creator schauen oder sogar Filme in einer absoluten Top-Qualität genießen. Diese Mittelklasse-Tech ist also optimal für unterwegs, wobei ihr auch sämtliche Spiele genießen könnt.

Die 50 MP Farb-KI-Kamera ermöglicht es euch, atemberaubende Fotos und Videos aufzunehmen. Mit verschiedenen Aufnahmemodi und Filtern könnt ihr eure Kreativität entfalten und professionell aussehende Bilder erstellen.

Der Helio G99 Chipsatz sorgt für eine schnelle und reibungslose Leistung. Ihr könnt problemlos mehrere Apps zur selben Zeit nutzen, oder anspruchsvolle Spieltitel starten. Zusätzlich könnt ihr euch auf einen 5000 mAh Akku verlassen, der eine ganze Weile für euch durchhält. Und wenn der Akku zur Neige geht, könnt ihr ihn dank der 33 W SUPERVOOC-Aufladung schnell wieder mit neuer Energie versorgen.

Es verfügt auch eine Vielzahl von Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten. Ihr könnt den Fingerabdrucksensor verwenden, um euer Telefon sicher zu entsperren, oder Gesichtserkennung für eine noch bequemere Entsperrung nutzen. Das Smartphone unterstützt auch Dual-SIM-Karten, sodass ihr zwei verschiedene Mobilfunkanbieter nutzen könnt. Wenn ihr Wert auf eine Trennung zwischen eurem Beruf und privatem Leben legt, ist dies besonders praktisch.

Das beste Lager für neue Upgrades

Verspürt ihr ständig den Hunger nach mehr Leistung oder neuen technologischen Meisterwerken? Oder haltet ihr nach Raritäten Ausschau, um aus dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ein unschlagbares Einsparungsergebnis zu erzielen? Dann müsst ihr regelmäßig auf unserer Deals-Übersichtsseite vorbeischauen. Ihr findet die perfekte Gaming-Hardware, wie CPUs, Grafikkarten, Monitore, Mainboards, SSDs und noch viel mehr an technischen Geräten.