15-jährige Person bittet Twitch-Streamerin um Rat, die schockt ihre Zuschauer: „Mobbing stärkt den Charakter.“

Die Twitch-Streamerin Erica Alexis wollte sich die Probleme ihrer Zuschauer anhören und ihnen Ratschläge geben. Eine 15-jährige Person meldete sich wegen eines Mobbing-Problems, doch die Antwort der Streamerin war knallhart, was bei Zuschauern für Empörung sorgte.

Um diesen Stream geht es: Die Streamerin, die online unter ihrem Vornamen Erica auftritt, bot am 4. September einen „Advice Stream“ für ihre knapp 50.000 Follower an. Zuschauer hatten die Gelegenheit, sich mit ihren Problemen an Erica wenden, die ihnen dann Ratschläge geben wollte.

Erica nahm die Sache offenbar nicht besonders ernst, denn sie witzelte, Twitch-Zuschauer würden Streamer ohnehin als Therapeuten wahrnehmen, also könne sie auch kostenlose Therapie anbieten. Eine Person hatte jedoch ein ernsteres Anliegen.

Dieses Problem hatte die Person:

Ich bin 15 und gehe bald in die 10. Klasse der High School. Ich habe eine Behinderung, durch die ich einen elektrischen Scooter brauche, um zu meinen Klassen zu kommen und ich werde viel gemobbt. Was denkst du, würde mir in dieser Situation helfen? Anonyme Person via Twitch

Streamerin rät, einfach keine Memme zu sein

So reagierte die Streamerin: Erica überflog die Nachricht und rief sofort aus, 15-Jährigen würde sie keine Ratschläge geben. Dann hatte sie aber doch noch einen Tipp parat und der schockte die Zuschauer:

Du wirst gemobbt? Mach sie fertig, Bro. Steh für dich selbst ein und sei keine kleine Memme. Erica via Twitch

Dabei benutzte Erica wiederholt den Ausdruck „stand up for yourself“, auf Deutsch etwa „für sich selbst einstehen“. Ihre Zuschauer machten die Streamerin darauf aufmerksam, dass diese Wortwahl angesichts der Situation sehr unpassend sei.

Doch Erica legte noch nach: Gemobbt zu werden sei etwas Gutes, denn es würde den Charakter stärken. Wer als Kind gemobbt worden sei, sei jetzt stark, wer nicht gemobbt worden sei, wäre jetzt eine Memme.

Dann fügte Erica noch hinzu, 15-Jährige hätten in ihrem Chat ohnehin nichts verloren, denn sie hätten kein Geld. Die Streamerin nannte das Ganze „tough love“, also „liebevolle Strenge“. Einige Zuschauer sahen das jedoch anders: „Ich mag dich, aber was du gerade gesagt hast, war echt dumm.“

Zuschauer schockiert von unsensiblem Verhalten

So reagierten die Zuschauer: Ein Clip des Vorfalls wurde im beliebten Subreddit r/LivestreamFail geteilt, wo die Reaktionen ähnlich ausfielen wie in Ericas eigenem Chat. Während einige Nutzer den Humor der Streamerin teilen, waren andere schockiert von der unsensiblen Wortwahl.

Eine Person schrieb eine sarkastische Bemerkung: „Hahaha, sie hat gerade einem deprimierten Kind, das nach Rat sucht, gesagt, keine kleine Memme zu sein, hahaha, so witzig.“ Andere sorgten sich darum, welche Folgen es haben könnte, Mobbing an amerikanischen Schulen zu unterstützen.

Einige Nutzer schlugen sich jedoch auf Ericas Seite:

Ich bin mir nicht sicher, warum Leute von Streamern erwarten, Ratschläge zu geben. Sprich mit den Menschen in deinem Leben, deiner Familie, deinen Freunden, einem Therapeuten, nicht einem beliebigen Mann oder einer beliebigen Frau, die zur Unterhaltung streamen. Rebecca-Loran via Reddit

Genau an dieser Stelle sahen manche jedoch das Problem: Diese Leute hätten einfach niemandem, mit dem sie reden könnten und würden deshalb Rat bei jemandem suchen, den sie regelmäßig sehen.

Die Beziehung von Twitch-Streamern und Streamerinnen mit ihren Zuschauern wird immer wieder diskutiert. Es kann jedoch auch umgekehrt ablaufen. Der Twitch-Streamer Mitch Jones suchte sich kürzlich Rat bei seinem Chat, doch der befreundete Streamer Mizkif hielt dieses Verhalten für ungesund:

