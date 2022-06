Steam-Störung zum Summer Sale 2022 sorgt für Probleme bei der Such-Quest

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Was haltet ihr vom Steam Summer Sale und der Quest? Habt ihr schon irgendwelche Spiele im Auge? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Nun könnt ihr euch in verschiedenen Kategorien auf die Suche nach den Spielen machen. Um an dem Spiel teilzunehmen, muss man allerdings einen Steam-Account besitzen und sich anmelden.

Klickt ihr die an, bekommt ihr eine Nachricht von einem „zeitreisenden Trickbetrüger“ namens Clorthax, der die „10 besten Spiele der Zukunft geklaut“ haben will und sie nun auf Steam verkaufen möchte. Die Namen will er aber nicht verraten, sondern euch mit Hinweisen auf die Suche danach schicken.

Wie lange die Probleme anhalten, ist derzeit noch nicht bekannt. In der Vergangenheit legten sich solche Schwieirgkeiten bei Steam-Sales aber in der Regel kurz nach dem ersten Ansturm

