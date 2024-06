Für Steam erscheint ein neuer, offiziell lizenzierter Controller. Doch der wird nicht von Valve, sondern von Hori hergestellt. Ende Oktober 2024 erscheint der Controller auf dem Markt.

Vor etwa 5 Jahren schaffte Steam seinen offiziellen, experimentellen Controller ab und das Gerät verschwand aus dem Sortiment.

Jetzt hat Hersteller Hori einen neuen offiziellen Controller für Steam vorgestellt. Der bietet etliche Steam-Features an, auf ein paar Funktionen vom Steam Deck müsst ihr jedoch verzichten.

Wireless Horipad for Steam ist ein offizieller Controller, kostet rund 50 Euro

Was ist das für ein Controller? Das Wireless Horipad for Steam ist ein spezifisch für den PC entwickelter Controller, der mit den Menütasten des Steam Decks übereinstimmt und über ähnliche Berührungssensoren an den Sticks verfügt, um die Gyrosteuerung zu aktivieren.

Er unterstützt auch drahtlose Bluetooth- und kabelgebundene USB-C-Verbindungen sowie eine ganze Reihe von benutzerdefinierten Programmiermöglichkeiten mit Horis Software.

Ein paar Abstriche müsst ihr dennoch machen, denn der Controller bietet keine Vibrationsfunktion (Rumble) an und auf der Rückseite gibt es keine zusätzlichen Tasten wie etwa beim Steam Deck. Die großen Trackpads, mit denen ihr auf dem Steam Deck etwa den Mauszeiger steuern könnt, fehlen bei dem Controller ebenfalls.

Was wird der Controller kosten? Der Controller soll am 31. Oktober 2024 in Japan erscheinen und 7.890 Yen kosten. Das sind umgerechnet rund 50 Euro. Damit orientiert man sich an anderen Controllern, die im gleichen Preisspektrum unterwegs sind, aber keine Steam-spezifischen Features mitliefern.

Ob der neue, offizielle Steam-Controller auch in Deutschland erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt. Der Hersteller Hori verkauft aber auch in Deutschland unterschiedliches Konsolen-Zubehör. Ganz abwegig ist der Gedanke daher nicht.

Mehr zu Steam: Mit dem Steam Deck hat Valve einen Handheld-PC vorgestellt. Wir von MeinMMO stellen euch die spannendsten Alternativen zum Steam Deck vor: Steam Deck: Das sind die 8 spannendsten Alternativen 2024