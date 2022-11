Entwickler eines beliebten Hai-Spiels auf Steam behauptet: Cancel Culture hat ihn zerstört

Im Spiel „Maneater“ steuert man einen Hai und kann Schwimmern die Gliedmaßen abreißen. Auf Steam steht das Spiel bei 92 % positiven Reviews. Aber der Chef des Studios hinter dem Spiel, John Gibson, sagt jetzt im Fernsehen: Cancel Culture habe ihn zerstört. Nach 17 Jahren im Studio musste er nach einem Tweet zu einem Anti-Abtreibungsgesetz zurücktreten und die Firma verkaufen.

Welche Rolle spielte Gibson im Studio Tripwire?

Was war vorgefallen? Im September 2021 äußerte der CEO auf Twitter, dass er ein Gesetz in Texas unterstütze, nach dem die Abtreibung eines Embryos verboten ist, sobald ein Herzschlag zu sehen ist. Es sei denn, das Leben der Mutter wäre gefährdet: der sogenannte „Texas Heartbeat Act“.

Nach dem Tweet zogen sich Partner seines Studios von der Firma Tripwire zurück: So distanzierten sich mehrere Studios von der Firma, die über Tripwire Spiele veröffentlicht haben, und brachen die Zusammenarbeit ab oder kündigten den Abbruch der Beziehungen an

Auch das eigene Studio distanzierte sich von seinen Ausführungen: Die Meinung von Gibson spiegele nicht die des Studios wider, hieß es.

Das sagt er nun im Fernsehen: Gibson war bei Tucker Carlson auf Fox News – sowohl der Moderator als auch der Sender sind bekannt dafür, dem politisch rechten Spektrum zuzugehören. Ihnen wird vorgeworfen „alternative Fakten“ zu verbreiten oder gar ein „Propaganda-Instrument“ zu sein.

Gibson sagt: Er sei nicht der einzige im Führungs-Team von Tripwire gewesen, der gegen Abtreibung war, aber die anderen seien nicht zu seiner Verteidigung bekommen, weil sie nicht so wie er enden wollten.

Er bezeichnet das, was ihm widerfahren ist, als „Sozial-Terrorismus“, eine Bemühung, durch Angst und Einschüchterung, Leute zum Schweigen zu bringen:

Die Leute verstecken sich entweder oder sie verbergen, was sie wirklich sind, damit sie ihre Jobs und ihre gesellschaftliche Stellung behalten können. Und ich denke, es ist einfach das schlimmste Ding in der Welt.

Bei Fox News wird das Interview als Beispiel dafür präsentiert, wird „Sozial-Terrorismus“ Menschen durch Einschüchterung und Angst beeinflusst.

Wie sieht er seinen Abgang? Im Gespräch mit der Seite PC Gamer erklärt Gibson, er sei damals freiwillig zurückgetreten, weil der interne Druck auf ihn durch einige Angestellte groß wurde. Zudem sei der Fall negativ in den sozialen Medien und der Presse besprochen.

Das habe zu einer „unhaltbaren Situation“ geführt, bei der es noch das geringste Übel war, die Firma zu verkaufen und Tripwire zu verlassen. Letztlich blieb er dann als großer Anteilseigner, aber ohne Funktion, in der Firma, bis man Tripwire an Embracer verkauft habe.

Die Situation sei noch schlimmer geworden, als hunderte „extremer Rechter“ Todesdrohungen an die Firma geschickt hatten, um seinen Rauswurf zu retten:

In der Firma macht er niemandem einen Vorwurf, man habe ihn mit Klasse, Professionalität und sehr ehrenhaft behandelt.

So stellt er es im Fernsehen dar: Im Fernsehen bei Fox zeichnet Gibson das Bild eines perfekten Lebens, das jäh zerstört wurde: Er habe 20, 25 Jahre gearbeitet, das gemacht, was er liebt. Die Leute hätten Geld verdient, sich Autos und Häuser gekauft, die Fans waren glücklich, die Angestellten, waren glücklich:

„Das alles zerstört zu sehen … sowas zu fühlen. Ich sag‘ Ihnen, was ich meiner Frau gesagt habe. Ich sagte, ich will einfach sterben. Weil ich nicht in einer Welt leben will, die so ungerecht ist. Ja, ich war depressiv. Natürlich wurde ich wütend, hatte Selbstmordgedanken. Wollte nicht mehr das Haus verlassen. Sie haben mich zerstört. Und ich lebte 13 Monate lang in der Hölle.