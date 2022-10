Steam knackt seinen Allzeit-Rekord an Nutzer-Zahlen – 2 Online-Shooter sind gerade die Top-Games der Plattform

Die Spielerzahlen der Plattform Steam sind über die Jahre hinweg immer weiter gewachsen. Am 10. Oktober 2022 erreichte Steam einen neuen Rekord an Spielerzahlen. So viele User gab es noch nicht einmal zum Start der Corona-Pandemie. Als große Hits der Plattform liegen aktuell zwei bekannte MMOs auf Platz 1 und tragen damit aktuell wahrscheinlich zum Erfolg von Steam bei.

Steam, die Spielplattform von Vale, hatte seinen Launch im Jahr 2003. Seitdem ist Steam immer weiter gewachsen und User können inzwischen über die Webseite auf zahlreiche Spieltitel von unterschiedlichen Entwicklern und Herausgebern zugreifen.

Doch nicht nur die Anzahl der verfügbaren Spiele ist über die Jahre hinweg gewachsen, sondern auch die Anzahl der User auf der Plattform.

Am 23. Oktober 2022 erreichte Steam einen neuen Rekord an Spielerzahlen. Zwei bekannte Shooter-MMOs belegen dabei die ersten Plätze, was den Topseller und den meistgespielten Titel angeht und könnten damit mit ihrer Spielerschaft zum aktuellen Erfolg auf Steam beitragen.

Welche Spielerzahlen hat Steam erreicht? Anhand der Webseite steamdb lassen sich die Nutzerzahlen der Spieleplattform nachvollziehen:

Einen Rekord gibt es bei dem Wert des 24-Stunden Peaks. Dieser zeigt aktuell die höchste Anzahl an Spielern überhaupt, die gleichzeitig auf Steam eingeloggt waren. Das waren ganze 30.032.005 Leute, also rund 30 Millionen Personen (via. steamdb.info, Stand: 24. Oktober 2022).

Hier seht ihr eine Grafik von steamdb.info mit dem neuen Rekord der Spielerzahlen im „all-time peak“:

Das stetige Wachstum der gleichzeitig eingeloggten Spieler über die Jahre hinweg ist in einem weiteren Graph auf steamdb deutlich erkennbar.

Seit dem Launch der Plattform im Jahr 2003 wuchs die Community immer weiter und erreichte nach und nach große Meilensteine: Im August 2015 knackte Steam die 10 Millionen-Marke, im März 2020 dann die 20 Millionen User. Nun, im Oktober 2022, sind die 30 Millionen erreicht.

Wie hoch waren die Zahlen in der Corona-Pandemie? Einen gewaltigen Peak gab es in der Woche, als die WHO am 11. März 2020 Covid-19 als Pandemie einstufte. Hier sprang die Anzahl von rund 20 Millionen eingeloggten Usern auf fast 24 Millionen hoch.

Welche Spiele sind aktuell „Topseller“ und „Meistgespielt“ auf Steam? Im Ranking von Steam befinden sich aktuell zwei Shooter auf den ersten Plätzen der Listen.

Unter den Topsellern befindet sich auf dem ersten Platz Call of Duty: Modern Warfare 2, der neueste Teil der bekannten Shooter-Reihe, dessen Kampagne ihr bereits zocken könnt.

Der meistgespielte Titel ist aktuell Counter-Strike: Global Offensive, ebenfalls ein Shooter mit Multiplayer-Modus. Zu dem Zeitpunkt als dieser Artikel verfasst wurde, befanden sich gerade 592.410 Spieler in CG:GO.

Wie viele Leute haben davon tatsächlich gezockt? Die rund 30 Millionen User waren zwar auf der Plattform eingeloggt, jedoch befanden sich nicht alle davon tatsächlich auch in einem Spiel. Hierzu gibt steamdb.info eine weitere Auskunft:

Die In-Game-Zahl ist deutlich geringer als die Anzahl der eingeloggten Spieler und betrug rund 8.5 Millionen User.

Was sagt ihr zum Meilenstein von Steam? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

