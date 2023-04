Steam: In einem neuen Spiel mit 91 % positiven Reviews steuert ihr allein eine Raid-Gruppe wie in WoW – Alle meckern und sind hungrig

In AMID EVIL metzelt ihr mit verschiedenen Waffen durch Horden an Gegnern. Neben Fern- und Nahkampfwaffen, könnt ihr auch magische Gegenstände verwenden, die sich mit den Seelen der Toten überladen lassen.

Insert

You are going to send email to