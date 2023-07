Starfield: „Es zerstört die Immersion“ – Fans schimpfen schon vorm Release über eine Kleinigkeit, wollen eine Änderung

Starfield erzählt im animierten Kurzfilm „The Settled Systems – Where Hope is Built“ die Geschichte eines Waisenkindes

Was schreiben die Fans? Viele Kommentatoren stimmen parsajaghi12 zu und sind ebenfalls von der XP-Anzeige genervt. Die Fans stören sich unter anderem an der Position der Anzeige, die häufig recht zentral im Bildschirm ist.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In seinem Reddit-Post verdeutlichte parsajaghi12, dass er sehr von dieser XP-Anzeige genervt sei und fragte, wie die übrigen Mitglieder des Starfield-Subreddits zu dem Thema stehen. Der Post sammelte in 10 Tagen über 500 Upvotes und 279 Kommentare (Stand 27. Juli 2023).

Was ist das für eine Kleinigkeit? Der Reddit-User „parsajaghi12“ hat in einem Post auf dem sozialen Netzwerk auf die XP-Anzeige von Starfield hingewiesen, die anzeigt, wie viel Erfahrungspunkte ihr für gewisse Aktionen bekommt.

Insert

You are going to send email to