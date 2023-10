Starfield: Spieler bringt seine Konsole an ihre Grenzen, indem er die Loge in eine Müllhalde verwandelt

Spieler in Starfield haben viel zu viel Freude daran, haufenweise Objekte fallenzulassen und ihre Raumschiffe oder gar ganze Städte zuzumüllen. Ein Nutzer hat jetzt einen Clip geteilt, in dem er seine Konsole durch jede Menge Loot und einer kleinen Explosion an ihre Grenzen brachte.

Wie hat der Spieler seine Konsole an ihre Grenzen gebracht? Wie der Nutzer „mrpickle123“ auf Reddit erklärt, habe er nach über 100 Stunden in Starfield einen neuen Durchlauf und damit das „New Game+“ starten wollen.

Bis dato hatte der Spieler aber bereits einen ordentlichen Vorrat an Items angehäuft. Obendrein habe er während des Spielverlaufs massig Feuerlöscher gesammelt, um diese am Ende in die Luft zu jagen – zusammen mit zahllosen Ressourcen, Waffen, Ausrüstung und sonst allem, was er finden konnte.

Die gesammelten Gegenstände platzierte „mrpickle123“ dann auf dem Boden der Loge, wodurch das Hauptquartier der Constellation einer Müllhalde glich.

In einem beigefügten Clip ist dann zu sehen, wie der Spieler vor einem riesigen Haufen aus Items steht, der die FPS (frames per second) des Rollenspiels sichtlich zum Einstürzen brachte. Gemäß dem Reddit-Post ist der Spieler auf der Xbox Series X aktiv.

Den Reddit-Clip des Nutzers seht ihr hier:

Ist das Spiel abgestürzt? Nein. Wie der Reddit-Nutzer in seinem Post verrät, ist das Spiel trotz der starken FPS-Einbrüche zu seiner Überraschung nicht abgestürzt.

Als er in dem Clip die Granate warf und innerhalb seiner Items eine Explosion auslöste, stockte das Spiel zwischenzeitlich so stark, dass es kurzzeitig aussah, als würde es abstürzen. Doch Starfield blieb standhaft.

Wie endet der Clip? Nachdem Reddit-Nutzer „mrpickle123“ mit seiner Granate eine Explosion auslöste, nutze er eine durch die Artefakte verliehene Fähigkeit, um die Items für einige Sekunden nahezu schwerelos schweben zu lassen.

Dann sprintete der Spieler in die schwebenden Items, die kurz darauf zu Boden fielen und den Charakter des Spielers begraben sollten. Der Clip endet gemäß dem Reddit-Nutzer mit dem Tod des Charakters, der unter Müll begraben liegt.

Wie reagiert die Community? Die Community von Starfield scherzt vor allem über den Zustand der Konsole. In den Kommentaren des Posts schreiben Nutzer beispielsweise, seine Konsole stehe in Flammen oder würde bei noch mehr Items explodieren.

Andere Nutzer weisen mrpickle jedoch auch darauf hin, dass es im Privatraum des Spielers in der Loge sowie im Keller des Gebäudes ein unendliches Lager gibt. Er müsse also nicht all seine Items auf den Boden schmeißen und könne sie stattdessen dort aufbewahren.

Doch eines ist in Starfield schon länger klar: Spieler schmeißen ihre Items nicht auf den Boden, weil sie keine andere Möglichkeit haben, sie zu lagern. Starfield-Spieler müllen Räume oder Raumschiffe zu, weil sie es können:

Starfield: Spieler füllt sein Cockpit mit tausenden Kartoffeln und die Community findet es „wunderschön“