Starfield: Leaker zeigte 45 Minuten verwackeltes Gameplay – Löschte dann sämtliche Videos und wurde festgenommen

Das Release-Datum des Coop-Shooter Synced wurde veröffentlicht. MeinMMO zeigt euch den neuen Trailer und was euch in SYNCED erwartet. Auf der gamescom 2023 wurde ein neuer Trailer für den...

Harris ist nicht der einzige Leaker, der diese Woche für Aufsehen sorgte. In England wurden zwei Jugendliche festgenommen, die hinter dem Mega-Leak zu GTA 6 stecken sollten. Für den wohl größten Leak in der Geschichte von Rockstar nutzten sie ungewöhnliche Hardware:

Was wird dem Leaker vorgeworfen? Gemäß der Website des Sheriff’s Office werden dem 29-Jährigen mehrere Straftaten zur Last gelegt, nachdem er versucht haben soll, gestohlene Kopien des Spiels vor dem Veröffentlichungsdatum am 1. September zu verkaufen:

Der Leaker postete zudem ein kurzes Video auf seinem YouTube-Kanal, in dem er sich an Starfield-Chef Todd Howard persönlich wandte und seine Vorab-Einschätzung zum Spiel abgab .

Der Leak erregte jedoch nicht nur aufgrund der eigentlich geheimen Eindrücke aus dem Spiel Aufmerksamkeit, sondern vor allem damit, wie bizarr er war. Denn schnell wurde klar, dass der Leaker nicht so ganz zu wissen schien, was er da eigentlich tat:

Was war das für ein Leak? Am 22. August ging ein großer Leak zu Starfield viral. Ein Video zeigte die ersten 45 Minuten des Weltraum-Rollenspiels. Ärgerlich für Bethesda, die erst kurz zuvor über Review-Leaks gemeckert hatten .

