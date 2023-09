Starfield: Mit einem einzigen Item könnt ihr eure Begleiter im Kampf viel besser machen

In einem Mini-Trailer bekommt ihr neues Gameplay zum kommenden Cyberpunk 2077 DLC zu sehen. Schaut euch den Trailer hier an.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Starfield: Fans diskutieren, was das Beste am Spiel sei und sind sich bei einer Sache einig

Entwicklerin macht so gute Mods für Skyrim, dass Bethesda sie einstellt, platzierte Müll in Starfield

Was steckt dahinter? In Starfield verbrauchen eure Begleiter keine Munition oder Items, die ihr diesen in die Hand drückt. Theoretisch müsst ihr eurem Kollegen nur eine einzige Patrone ins Inventar packen und er kann unendlich oft schießen.

In Starfield könnt ihr eure Begleiter mit Waffen und Items ausrüsten. Vor allem ein Item ist richtig gut, wenn ihr eure Begleiter viel stärker machen wollt. MeinMMO erklärt, was dahinter steckt.

