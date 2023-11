Ein Staat bietet jetzt das schnellste Internet der Welt mit 1,2 Terabit pro Sekunde – Könntet damit Baldurs Gate 3 in einer 1 Sekunde herunterladen

Das neue Netzwerk verbindet Peking im Norden, Wuhan in Zentralchina und Guangzhou in der südlichen Provinz Guangdong.

Was für ein Netzwerk ist das? China hat am 13. November sein neues Backbone-Netz offiziell in Betrieb genommen. Davon berichten die Kollegen von FirstPost.com . Dabei soll es sich um mehr als 3.000 Kilometer Glasfaserkabel handeln, die Daten mit einer Geschwindigkeit von 1,2 Terabit (1.200 Gigabit) pro Sekunde übertragen können.

