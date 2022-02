Weitere Tipps zur PS5-SSD: Ihr sucht nach weiteren Tipps für eure PS5 oder euch konnten die Angebote nicht überzeugen? Dann schaut in unsere Übersicht auf MeinMMO vorbei. Außerdem erklären wir euch, was ihr beim Einbau einer SSD beachten müsst und stellen euch auch empfehlenswerte Heatsinks für eure SSD vor:

Aktuell bekommt ihr die SSD auch nirgendwo günstiger. Der Preis von 129,00 Euro ist ein richtig gutes Angebot, nur vor knapp 14 Tagen gab es die SSD noch rund 5 Euro günstiger (via geizhals.de ). Sucht ihr jedoch jetzt nach einer passenden Speichererweiterung, dann solltet ihr euch die Crucial P5 Plus ansehen.

Was ist das für eine SSD? Die SSD von Hersteller Crucial gehört zu den günstigsten SSDs, die ihr für eure PS5 zur Speichererweiterung kaufen könnt. Die SSD unterstützt alle wichtigen Spezifikationen von Sony und bietet euch sowohl die empfohlene Schreibleistung von 6600 Mb/s als auch Unterstützung von PCIe-4.0. Crucial selbst schreibt sowohl auf Amazon als auch auf der offiziellen Produktseite, dass die SSD vollständig mit der PS5 kompatibel sei (via crucial.com ).

Insert

You are going to send email to