Die deutschen YouTuber und Streamer Gronkh, PapaPlatte und Trymacs starten in 2022 erneut die Spielesause. Die kommt dieses Mal aber ganz ohne gamescom aus und findet auch etwas später statt als im Vorjahr. MeinMMO präsentiert euch jetzt alle Informationen zu Start, Teilnehmern und den geplanten Spielen.

Was ist die Spielesause?

Die Spielesause ist ein Live-Event, das von den Twitch-Stars Gronkh, Trymacs und PappePlatte veranstaltet wird und Gaming mit echten Spielen wie Fußball sowie der Communtiy verbindet.

Die Streamer übertragen ihren regulären Stream von der Event-Location aus. Dabei wechseln sie sich ab und der Rest funkt über den gemeinsamen IRL-Stream.

Es sind zudem diverse Gäste aus Film, Fernsehen, Stream und Musik eingeladen, die sich in den Spielen messen.

Es finden neben Sportaktivitäten auch Spiele statt, die dazu dienen, Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Im letzten Jahr gab es ein Pokerturnier und eine Kochshow.

Spielesause 2 im Herbst – Das erwartet euch beim Live-Event

Via Twitter kündigte der Veranstalter des Events an, dass die Spielesause dieses Jahr zurückkehrt – und zwar unter dem grandiosen Titel „Spielesause 2″. Im letzten Jahr fand das Livestream-Event im Zeitraum der gamescom statt. Grund dafür war, dass die gamescom aufgrund der noch immer anhaltenden Corona-Pandemie nur online stattfinden konnte. Die Spielesause sollte den Fans zumindest über Twitch das Gefühl geben, die Spielemesse wäre in vollem Gange.

Wann geht’s los? Da die gamescom 2022 allem Anschein nach, aber wieder vor Ort in Köln ausgerichtet werden soll, verschieben die Hosts Gronkh, Papaplatte und Trymacs die Spielesause um einige Wochen. Alle Fans, die sich darauf freuen, müssen sich bis zum Herbst 2022 gedulden, da soll das Event starten. Wann genau, das verraten die Veranstalter und Hosts aber noch nicht.

Welche Teilnehmer sind dabei? Bisher sind nicht viele Teilnehmer angekündigt und alle stammen aus dem Streaming-Bereich. Das dürfte aber nicht daran liegen, dass die Spielesause 2 kleiner ausfällt, sondern an der noch frühen Planungsphase des Events. In der folgenden Liste sind alle bisher angekündigten Teilnehmer kommen neue hinzu, fügen wir sie ein:

Gronkh

PapaPlatte

Trymacs

Reeze

Rumathra

PhunkRoyal

An welchem Standort genau die Spielesause 2 veranstaltete wird und welche Spiele sowie Aufbauten geplant sind, ist derzeit noch unbekannt. Durch die Verschiebung aufgrund der Vor-Ort-gamescom in Köln liegt es nahe, dass die Streamer das Event erneut in den Hallen des Kölner Messezentrums ausrichten.

Diesen Artikel werden wir in den kommenden Wochen und Monaten mit Updates versorgen. Sobald sich neue Informationen zur Veranstaltung, Spielen oder den Gästen ergibt, informieren wir euch hier auf MeinMMO.

So erfolgreich war die Spielesause im letzten Jahr 2021

2021 fand die erste Spielesause statt. Die Dimensionen des Projekts waren gewagt riesig und kann sich vielleicht genau deshalb das gamescom-Event mit der höchsten Reichweite nennen. Auf allen Übertragungs-Plattformen schalteten Millionen von Menschen ein. Insgesamt 41 Millionen Mal wurde Content zur Spielesause aufgerufen (via gameswirtschaft.de):

Twitch: 9,4 Millionen Zuschauer

9,4 Millionen Zuschauer YouTube: 2,3 Millionen Aufrufe

2,3 Millionen Aufrufe Instagram: 7,7 Millionen Impressionen

7,7 Millionen Impressionen TikTok: 6,9 Millionen Impressionen

6,9 Millionen Impressionen Twitter: 7,5 Millionen Interaktionen

Die neue Spielesause muss sich diesen Zahlen auch ohne gamescom-Versprechen im Rücken stellen. Für alle Fans von Livestreaming-Events ist die Spielesause 2022 aber ein Muss. So bunt gemixt mit Menschen aus jeder Entertainment-Branche und so vielen Aktivitäten war ein Event noch nie. Wer bei der ersten Spielesause dabei war und welche Spiele gespielt wurden, erfahrt ihr hier: Spielesause zur gamescom 2021 – Alle Infos zum Stream mit Gronkh, Trymacs und Papaplatte