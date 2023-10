Spieler in Starfield lädt sich total voll, rennt los und stirbt sofort

In Starfield ist das Inventar ein Thema, das viele Spieler beschäftigt. Einer davon hat es jetzt komplett voll geladen und getestet, ob er stirbt, wenn er sich damit bewegt. Spoiler: Besonders weit kam er nicht.

Bei zu viel Belastung sinkt euer Sauerstoff in Starfield, ähnlich wie die Ausdauer in anderen Spielen. Wenn ihr also zu lange rennt und springt, verliert ihr erst Sauerstoff, dann steigt der CO₂-Gehalt eurer Luft im Anzug und danach verliert ihr Leben. Ein Spieler hat getestet, wie lange er auf diese Weise herumlaufen kann, bevor ihm etwas zustößt.

Ein anderer Spieler zeigt jetzt in einem Clip auf Reddit, was passiert, wenn man sein Inventar in Starfield nicht nur ein bisschen überlastet, sondern es mit einem Gewicht in Millionenhöhe belädt.

In Starfield gibt es ein paar hilfreiche Skills, mit denen ihr nicht nur eure Tragekapazität und euren Sauerstoff, sondern auch eure sozialen Skills verbessern könnt:

Zu viel Gewicht = Tod

Was ist dem Spieler passiert? Der Nutzer „FSFreeman“ zeigt am 21. Oktober in einem Videoclip auf Reddit, dass sein Inventar ein Gesamtgewicht von 14.146.884 beträgt. Das Gewichtslimit in Starfield ist in seinem Fall 245.

Als er im Keller der Loge losrennt, stirbt sein Spielcharakter unmittelbar. Hier seht ihr das knapp 30-sekündige Video:

Zu dem Video sagt „FSFreeman“: „Anscheinend habe ich eine bestimmte Menge an Gewicht gefunden, die man mit sich führen kann und mit der man nicht mehr unbesiegbar ist. 14.146.884 Gewicht, man macht einen Schritt und ist sofort tot.“

In einem Kommentar ergänzt „FSFreeman“, dass er das noch einmal getestet habe und festgestellt hat: „Wenn man wirklich langsam geht, stirbt man nicht.“ Für die ganze Aktion habe er insgesamt zwischen 25 und 30 Spielstunden gebraucht.

Auf die Frage, ob der Spieler ein exaktes Gewichtslimit herausgefunden hat, antwortet er: „Je nach Level und Skills würden die Zahlen für jeden unterschiedlich ausfallen. Das sind einfach meine gesamten Ressourcen gewesen.“ In einem anderen Kommentar merkt er an, dass er überrascht über das Limit war, denn er sei „schon oft mit einem Gewicht weit über 2 Millionen herumgelaufen und nie gestorben.“ Er dachte, es sei unmöglich, dadurch zu sterben.

Das sagen andere Spieler dazu: Viele Nutzerinnen und Nutzer zeigen sich in ihren Kommentaren unter dem Beitrag auf Reddit beeindruckt. Manche von ihnen antworten mit Memes, andere diskutieren über die Animation des Todes.

Wir haben ein paar Stimmen für euch zusammengefasst:

„Jaded-Huckleberry670“ meint: „Du solltest eine Auszeichnung dafür bekommen, dass du das herausgefunden hast: Stolz der Hamsterer.“

„luxzg“ schreibt: „Ich wünschte nur, in der Todes-Animation würde alles in eine Blutlache zerquetscht werden und dann nichts mehr übrig sein.“

„doomguy699“ merkt an: „Der Bruder brach buchstäblich an seiner eigenen Schwerkraft zusammen.“

„WinterAd2942“ schreibt: „Sie nennen das den Mass Effect.“

