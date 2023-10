Spieler berichten, welche Momente sie in Starfield ganz besonders mögen

In Starfield gibt es einen Haufen Aufgaben, Ereignisse und Begegnungen. Ein Spieler berichtet, was er in dem Rollenspiel von Bethesda besonders mag. Spoiler: Es sind nicht die regulären Quests.

Wenn ihr euch im Orbit von Starfield befindet, können zufällige Events starten. Diese Events unterscheiden sich von Spieler zu Spieler und hängen auch davon ab, was ihr vorher schon so im Spiel erlebt habt.

Und genau das beschreibt der Nutzer „IO_Glass“ auf Reddit als etwas, was Starfield in seinen Augen besonders gut macht. Unter seinem Beitrag vom 17. Oktober berichten zahlreiche weitere Spieler von Momenten, die sie besonders schön oder witzig fanden.

Spieler loben die „Nicht-Quests“ in Starfield

Das lobt der Spieler an Starfield: In seinem Beitrag im Subreddit von Starfield schreibt „IO_Glass“, dass er insbesondere die „Nicht-Quests“ in Starfield mag. Damit meine er Events, an denen man teilnehmen und NPCs, mit denen man sprechen kann, ohne, dass das zu einer Quest führt.

Er schreibt in seinem Beitrag:

Es gibt zum Beispiel ein Raumschiff, das, wenn man es ruft, einem sagt, dass es eine Party veranstaltet und man an Bord kommen soll, um ebenfalls Spaß zu haben. Ich habe mir sofort vorgestellt, wie ein paar Piraten auf dem Schiff auf mich warten und sagen: „Ah ha, du Trottel, glaubst du wirklich, dass du auf eine kostenlose Party gehen kannst? Friss Blei!“ Aber nein. Sobald ich an Bord war, hingen dort nette Leute herum, die mich aufforderten, mich mit ihnen zu amüsieren. […] Nach der Party habe ich die Crew ermordet, um etwas Geld zu verdienen. Ich schätze, ich bin die wahre Quelle der Bedrohung im Starfield-Universum… „IO_Glass“ via Reddit

Er schreibt außerdem, dass es noch mehr Beispiele gebe und er denkt, dass solche Momente für eine gute Immersion sorgen. Sonst habe er das Gefühl, dass überall, wo er hinkommt, „Drama, Elend und Mord“ herrsche.

„Kleine Details wie diese machen die Spielwelt lebendig“

Das sagen andere Spieler dazu: Unter dem Beitrag von „IO_Glass“ gibt es zahlreiche Kommentare, in denen andere Spieler von eigenen Momenten aus Starfield berichten. Wir fassen ein paar davon für euch zusammen:

marcangas: „Ich liebe die Oma, die uns zum Essen auf ihr Schiff einlädt.“

Dense_Network_6193: „Als ich das erste Mal auf Oma traf, musste ich weinen. Ich gab ihr Credits und erinnerte mich daran, dass sie genau wie meine Mama klingt.“

FutureShock2023: „Die zufälligen Begegnungen im Weltraum von Starfield gehören zu meinen Lieblingsbeschäftigungen im ganzen Spiel – mit Ausnahme des verdammten Schiffs, dessen Witz über die abgelaufene Garantie sehr schnell langweilig wurde.“

Bizi-Betiko: „Ich habe noch nie das Partyschiff oder das Oma-Schiff getroffen. Ich treffe ständig diese Leute mit ihrer verlängerten Garantie. Dieses Spiel ist zu sehr wie das echte Leben!“

Highlander198116: „Das Gothic-Mädchen, das auf ein Vorstellungsgespräch für einen Job bei der Galbank wartet: „Magie ist nicht real, somit kann ich keine Nekromantin sein, also muss es eine seelensaugende Bankerin sein.“

Ein Spieler hat ganz zufällig ein Detail entdeckt, das er zunächst für einen Bug hielt:

TheAwkwardSeal: „In New Atlantis gibt es eine Reinigungskraft, die dich bittet, einen Kaffee von Terrabrew für sie zu holen, und das war’s.“ TrinaryPenguin ergänzt: „Sie erzählt auch von ihrem Freund. Ich bin ihm beim Kaffee holen über den Weg gelaufen, und auch er spricht von ihr und davon, dass er ihr einen Heiratsantrag machen will. Alles sehr wholesome.“

StevenTheEmbezzler: „Da war ein Event, bei dem ein Vater und seine Tochter auf einem Schiff sind und die Tochter fragt, ob man eine Limonade kaufen möchte. Sie versucht, dich nicht besonders subtil mit einem Trick dazu zu bringen, 500 statt 5 Credits zu bezahlen. Du kannst deinen Arsch verwetten, dass ich die 500 Credits bezahlt habe.“

karatebullfighter: „Ich bin einer Frau begegnet, die einer Gruppe von Leuten aus Frankenstein vorgelesen hat, und habe angehalten, um zuzuhören. Kleine Details wie diese machen die Spielwelt lebendig.“

Seid ihr auch schon ganz zufällig auf witzige, traurige oder schöne Momente in Starfield gestoßen? Berichtet uns gerne davon in den Kommentaren.

In Starfield gibt es Hunderte Planeten, zwischen denen ihr hin- und herreisen könnt. Um schneller voranzukommen, nutzen viele Spieler die Schnellreisefunktion. Doch ein Fan warnt davor, die Funktion exzessiv zu nutzen, denn genau dadurch könnten euch solche besonderen Momente flöten gehen:

Starfield: Spieler warnt vor zu viel Schnellreise, ihr könnt was verpassen – „Nehmt euch Zeit, das Spiel wird euch belohnen“