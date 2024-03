Spieler reist mit seinem Gaming-PC im Koffer nach Deutschland – Überlebt der PC die Reise im Flugzeug?

Ein Nutzer will nach Deutschland reisen und nimmt seinen Gaming-PC mit. Den steckt er in einen Reisekoffer, damit er den Flug überlebt. Mittlerweile hat der Besitzer ein Video gepostet, wo er seinen Koffer mit Computer wieder öffnet.

Ein Spieler berichtet auf reddit, dass er mit seinem Gaming-PC nach Deutschland reisen möchte. Dazu packt er seinen Computer in einen Koffer und hofft, dass der PC die lange Reise mit dem Flugzeug übersteht.

Hat der PC die Reise überstanden? In einem weiteren Post auf reddit zeigt der Nutzer, wie er nach der Reise seinen Koffer öffnet. Im Inneren kann man dann seinen Gaming-PC sehen, der die Reise tatsächlich ohne Anzeichen von Beschädigung überstanden hat:

Wie sind die Reaktionen? Allgemein weisen viele in der Community daraufhin, dass er den PC hätte lieber zerlegen sollen: Denn im schlimmsten Fall hätte die Grafikkarte den PCIe-Slot verbogen oder der CPU hätte sich lösen können und hätte ihm das Glaspanel oder andere Bauteile zerschlagen. Viele zeigen sich überrascht, dass alles gut gegangen ist.

Darf man überhaupt seinen Gaming-PC mit ins Flugzeug nehmen?

Ist das überhaupt erlaubt? Es kommt immer auf die Fluggesellschaft und auf das Land an, ob ihr mit einem Desktop-PC in ein Land reisen könnt. Als Stichprobe haben wir die USA überprüft. Hier schreibt die offizielle, amerikanische “Transport Security Agency” (TSA), dass die Einreise mit einem Desktop-PC gestattet sei (via tsa.gov). Laut Webseite dürft ihr euren Gaming-PC sogar ins Handgepäck aufnehmen, hier müsst ihr aber wiederum auf die Reisebestimmungen der entsprechenden Fluggesellschaft achten. Ein Mini-ITX-System dürfte leichter zu transportieren sein als ein großer Midi-Tower.

Die südafrikanische Flughafengesellschaft, als zweite Stichprobe, weist nur darauf hin, dass man seine elektronischen Gegenstände auf ein Minimum reduzieren solle (via airports.co.za). Computer werden hier nicht explizit genannt.

Welche Alternativen gibt es? Anstatt den Gaming-PC selbst im Handgepäck mit auf die Reise zu nehmen, könnt ihr euren Computer auch einem Kurierdienst übergeben, der euren Computer für euch an den Zielort bringt.

Für einen Kurzurlaub kann das aber wenig zweckdienlich sein, da der Transport mit so einem Unternehmen durchaus mehrere Tage und teilweise auch eine Woche in Anspruch nehmen kann. Solltet ihr jedoch einen längeren Aufenthalt zum Beispiel in den USA für Studium oder Arbeit planen, dann lohnt sich das schon eher. Obendrein kann so ein Transport sehr schnell richtig teuer werden, je nachdem wie hoch der Wert eures Computers und für den Versicherungsschutz ausfällt.

Gaming-PC richtig verpacken für Transport: Solltet ihr jemals mit eurem Gaming-PC verreisen oder zumindest umziehen wollen, dann beherzigt folgende Tipps:

Sehr große Grafikkarten und Prozessorkühler solltet ihr demontieren, damit sich diese nicht lösen oder PCIe-Anschlüsse verbiegen können.

Vor jedem Transport solltet ihr eine Datensicherung machen, damit euch nichts verloren geht. Empfindliche Festplatten solltet ihr herausnehmen, SSDs könnt ihr in den meisten Fällen drin lassen.

Große Zwischenräume könnt ihr mit Zeitungspapier locker ausfüllen. Stopft die Zeitung nicht, sonst beschädigt ihr mit dem Druck möglicherweise Komponenten.

Ein ebenfalls empfehlenswerter Tipp ist ein mit Luft aufgeblasener Müllbeutel, mit dem ihr große Innenräume füllen könnt. Scharfe Kanten und Ecken solltet ihr vorher mit Zeitungspapier abdecken.

Solltet ihr eine Flüssigkeitskühlung nutzen, lasst die Flüssigkeit vorher heraus, damit nichts auslaufen kann.

