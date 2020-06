CoD MW: Test zeigt, wie übertrieben stark die Einsatzschilde sind

Der Einsatzschild in Call of Duty: Modern Warfare gilt für viele Spieler eher als nervig und nicht stark. Doch schaut man genauer hin, dann sieht man das wahre Potenzial des Schildes.

Das wurde gezeigt: Auf reddit zeigt der User MuckinAround die Stärke des Schildes. So ließ er und ein Mitspieler verschiedene Killstreaks gegen das Riot-Shild antreten.

Das Video zeigt, dass der Schild überraschend viele Killstreaks aushalten kann und den Nutzer schützt. Das untermalt nochmal die Stärke des Schildes.

Einsatzschild gewinnt gegen Killstreaks

Das ist der Clip: Das Video hat auf reddit mittlerweile über 11.000 Upvotes und viele Spieler zeigen sich begeistert von der Analyse:

Insgesamt lässt der Spieler 15 Killstreaks gegen den Schild antreten. 9 der Killstreaks übersteht der Einsatzschild. Einzig gegen die Luftangriffe mit Raketen muss sich der Spieler und sein Schild geschlagen geben.

Was ist so beeindruckend: Jeder Schuss, der nicht gleich explodiert, kann dem Schild nichts anhaben. Selbst die großen Kaliber aus Flugzeug und Helikopter kommen nicht am Schild vorbei.

Der Einsatzschild ist oftmals schon gegen Spieler und ihre Gewehrmunition stark, doch hier sieht man, dass auch zahlreiche Killstreaks nicht gegen den Schild ankommen.

Selbst der Juggernaut, der nach der Nuke die längste Killstreak benötigt, schafft es nicht den Schild zu überwinden. Dabei ist der Juggernaut unfassbar stark und lässt euch schnell mal über 100 Kills sammeln, doch gegen den Schild ist er machtlos.

Darüber solltet ihr nachdenken: Wenn ihr auf Maps unterwegs seid, die von oben nicht viel Schutz bieten, wie beispielsweise Shipment, dann solltet ihr über ein Einsatzschild nachdenken. Mit dem Schild könnt ihr dann diverse Angriffe von oben abblocken und zieht zum Beispiel das Feuer eines VTOL-Jets auf euch, während der Rest des Teams Kugeln und Raketen auf den Killstreak loslässt.

Wie kann man den Schild besiegen? Spieler mit Einsatzschild können vor allem von explosiven Waffen erledigt werden. Wenn euch also ein Schild gegenübersteht, dann könnt ihr vor allem Granaten werfen, um euch zu verteidigen.

Wir haben für euch aber auch einige Tipps gesammelt, um gegen die Schilde anzukommen. Passend dazu seht ihr dann auch einen Clip, der zeigt, was passiert, wenn ihr die Schilde nicht effektiv verteidigt.