Das entspricht der Politik von Epic Games Store, den großen Rivalen Steam anzugreifen, indem man sich Exklusiv-Titel sichert . Sie werfen Steam vor, einen zu hohen Anteil am Umsatz für sich abzuzwacken. Daher investieren sie viel Geld in besondere Exklusiv-Deals mit Publishern, um sich große Titel exklusiv zu sichern.

Der Steam-Konkurrent Epic Games hatte sich die Rechte am Titel so gesichert, dass Steam-Nutzer einen Monat länger auf das Spiel warten musste, als alle anderen, die bei Rockstar selbst oder im Epic Games Store spielen wollten. Auf Steam kam der Titel erst am 5.12.2019, also einen Monat später als überall sonst.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 4 − zwei =

Insert

You are going to send email to