Als Epic Games seinen Store veröffentlichte, riefen viele „Brauche ich nicht, hab Steam“. Doch das Unternehmen zeigt mit aktuellen Nutzerzahlen, dass man Steam dicht auf den Fersen ist. Dabei helfen kostenlose Titel wie GTA 5.

Was ist neu? Epic Games sprach jetzt über die Nutzerzahlen des Epic Games Store. Und die sind kürzlich durch Aktionen mit kostenlosen Games in die Höhe geschossen. So hoch, dass sich jetzt zeigt: Obwohl den Store anfangs kaum wer wollte, ist dieser jetzt dicht hinter dem Platzhirsch Steam.

Wie viele Nutzer hat der Epic Games Store 2020?

Das sind die neuen Nutzerzahlen: Eine Kampagne mit kostenlosen Spielen, die im Mai startete, war offenbar ein großer Erfolg. Wie Epic am 23. Juni in einer Pressemitteilung erklärte, wurde dadurch die Zahl der meisten, gleichzeitigen Nutzer auf 13 Millionen gehoben.

Monatlich gibt es im Epic Games Store nun aktuell mehr als 61 Millionen Nutzer.

Der Hit „Grand Theft Auto 5“ kam als Geschenk für alle in den Epic Games Store

Was war das für eine Kampagne? Als Epic im Mai kostenlos GTA 5 im Epic Games Store verteilte, legte das den ganzen Dienst lahm. So viele Leute wollten gleichzeitig in den Shop, dass die Server-Hardware nicht hinterher kam und Spiele sowie der Shop stundenlang schlecht bis gar nicht zu erreichen war.

Viele wollten sich das Spiel kostenlos holen. GTA 5 Online lohnt sich auch im Jahr 2020 noch und wird mit vielen kostenlosen Updates versorgt. So einen Blockbuster wollten sich viele einfach nicht entgehen lassen. GTA 5 gab es kostenlos bei Epic – dann ging sogar bei Fortnite das Licht aus.

Nach GTA 5 folgten weitere Kracher, die es kostenlos im Epic Games Store gab:

Civilization 6

Borderlands: The Handsome Collection

ARK: Survival Evolved

Kein Wunder, dass sich viele neue und bereits bestehende Nutzer im Store anmeldeten und gleichzeitig versuchten, die Angebote einzulösen. Das sorgt für Rekorde bei gleichzeitigen Nutzern und auch bei den monatlich aktiven Nutzern im Epic Games Store.

Das sagt Epic Games: „Seit wir den Epic Games Store starteten, wollten wir immer ein riesiges Event um unser erfolgreiches, wöchentliches ‚Kostenlose Spiele‘-Programm machen, um unseren Spielern weltweit etwas Großartiges zu bieten, und wir haben beschlossen, groß einzusteigen.“

Wie sieht es bei Steam aus? Die Zahlen von Epic kommen schon nahe denen von Steam.

Der Rekord der meisten gleichzeitigen Nutzer auf Steam liegt bei 24,5 Millionen.

Wie PCGamer berichtet, hatte Steam im Jahr 2019 knapp 95 Millionen aktive Nutzer pro Monat.

Zwar ist Epic Games damit noch ein Stück entfernt von Steam. Aber eben nicht so weit weg, wie man das bei der anfänglichen, lauten Stimmung gegen den EGS vermutet haben könnte.

Erst mochte kaum wer den Store

So war die Stimmung anfangs: Zum Start des Epic Games Store waren einige PC-Spieler nicht erfreut. Viele kritisierten, dass ein weiterer Store neben Steam doch überflüssig sei. So auch in den Kommentaren hier auf MeinMMO:

„Super, noch ein Launcher, den niemand braucht und eh keine Konkurrenz ist. Wie alle anderen halt auch“, schrieb TimTaylor

„Nur weil man ein gut laufendes Spiel hat, glaubt man, man könnte gegen eine schon etablierte Plattform konkurrieren? Wie viele haben es schon versucht? Keine hat es geschafft. Warum? Weil alle Steam kennen und sich daran gewöhnt haben. Wozu was Neues? Wenn es jetzt nichts Innovatives wird, dann wird es nichts“, schrieb Vallo

Mit seinen Aktionen und Exklusivtiteln kann Epic Games laut den neusten Zahlen teilweise Spieler davon überzeugen, dass ein weiterer Store durchaus einen Platz auf dem Markt findet. Da hat sich die Stimmung in den letzten Monaten wohl bei manch einem PC-Spieler geändert.

Doch das läuft nicht immer so gut. Rockstars Red Dead Redemption 2 erschien, nach seinem Konsolen-Release, auf dem PC. Einen Monat lang konnte man das Western-Abenteuer im Epic Games Store und im Rockstar Launcher kaufen und Spielen. Zu Steam kam der Titel erst einen Monat später.

Aber bei Red Dead Redemption 2 haben Steam-Fans den Epic Boykott wohl durchgezogen.