Wer Steam googelt, liest „Fuck Epic Games Store“ – Was ist da los?

Ein kurioses Google-Suchergebnis zu Steam zeigt eine Beleidigung an die Konkurrenz von Epic Games Store. Ein Mittelfinger ist auch dabei. Was ist da los?

Was ist die Situation? Wenn ihr jetzt (Stand: 19. Februar, 14:37 Uhr) auf google.com nach „Steam Store“ sucht und die Sucheregbnisse auf die Englische Sprache fokussiert, dann erwartet euch ein kurioses Bild.

Unter dem Schriftzug „Welcome to Steam“ seht ihr ein in Großbuchstaben geschriebenes „FUCK EPIC GAMES STORE“ und dazu ein paar Hieroglyphen. Ist da jetzt ein großer Streit unter den Plattformen von Valve und Epic ausgebrochen, oder was ist da los?

Wer nicht selbst suchen will – so sieht das Ergebnis aus. Quelle: Google.com

Auf dieses verrückte Suchergebnis machte die Webseite VG247 aufmerksam. Die haben wohl auch gleich die Quelle für diese fiese Nachricht gefunden.

Was steckt dahinter? Es scheint, dass die Bots von Google eine User-Review aufgegriffen haben, das sie dann direkt auf der Startseite der Suchergebnisse zum Steam Store platziert haben.

Der Spieler Rommel verfasste am 17. Februar eine Bewertung zu Metro Exodus auf Steam (via steam) und schrieb darin die besagte „FUCK EPIC GAMES STORE“-Nachricht. Zusammen mit Schriftzeichen, die auf der Bewertungsseite einen Mittelfinger darstellen sollen. Daher auch die Hieroglyphen auf der Suchergebnis-Seite von Google.

Gut möglich, dass Metro Exodus auf irgendeine Weise beworben werden sollte und sich dann automatisch dieses User-Review mit in die Werbung einschob, wenn jemand nach „Steam“ und „Store“ sucht. Die genauen Gründe dafür kennen wir aber nicht.

Um Metro Exodus entbrannte im Januar 2019 ein Streit zwischen Epic Games und Steam.

Metro-Exodus als Zankapfel

Der Hintergrund: Hinter den Themen Metro Exodus, Steam und Epic Games Store verbirgt sich eine größere Geschichte. Ursprünglich plante Publisher Deep Silver einen Release von Metro Exodus auch auf Steam. Doch dann wurde klar, dass das Game erstmal exklusiv im Store von Epic Games erscheinen wird. Das war damals ein großes Ding, Epic Games hat Steam damit den Krieg erklärt.

Die Fans des Shooters wollten das nicht einfach so hinnehmen und erzählten, dass sie Metro Exodus dann lieber gar nicht kaufen würden, statt von ihrem Steam zum Epic Games Store dafür zu wechseln. Sie wollten das boykottieren. Dazu gab es dann harte Worte eines Entwicklers.

Seit dem 15. Februar 2020 steht Metro Exodus auch auf Steam zum Kauf bereit.

Was jetzt dafür sorgte, dass genau dieses Review bei Google angezeigt wird, ist allerdings unklar.