Sony trifft für PSVR2 eine harte Entscheidung: Weil niemand die PS5-Brille kaufen will, wird die Produktion eingestellt

PSVR2 erschien vor knapp 1 Jahr für die PS5, doch kaum jemand möchte das VR-System kaufen. Jetzt hat Sony erklärt, dass man die Produktion erst einmal einstellen werde. Ob es danach weitergeht, ist nicht bekannt. Insgesamt hat man bei Sony wohl festgestellt: PSVR2 ist nicht so attraktiv, wie angenommen.

Was ist PSVR2? PlayStation VR 2, kurz PSVR2, ist der Nachfolger des „Virtual Reality“-Headsets PSVR, welches für die PS4 erschien. Der Nachfolger ist ein gewaltiges Upgrade gegenüber dem Original, welches die Leistung der PS5 ausnutzen kann.

Doch der Verkauf läuft nur schleppend. Jetzt hat Sony erklärt, dass man die Produktion erst einmal pausieren werde, weil die Lager voll sind.

Produktion wird eingestellt, weil die Lager derzeit voll sind

Was sagt Sony genau? Bloomberg berichtet, dass die Verkaufszahlen von PSVR2 seit dem Release drastisch gesunken sind. Niemand will das sehr teure System kaufen. Insgesamt soll Sony laut Berichten etwas mehr als zwei Millionen „PS VR 2“-Einheiten für den internationalen Markt produziert haben, und ein Großteil davon stapelt sich jetzt in den Lagern. So heißt es weiter:

Die Sony Group Corp. hat die Produktion ihrer PS VR2 gestoppt, bis der Rückstand an unverkauften Beständen abgebaut ist, was Zweifel an der Attraktivität der Virtual-Reality-Geräte des Unternehmens aufkommen lässt.

Was sind die Probleme von PSVR2? In Tests zu PSVR2 wurden die Probleme des VR-Systems sehr deutlich: Der sehr hohe Einstiegspreis von 599,99 Euro, die teuren Spiele und das wenig lohnende Angebot zum Release machten das System für viele Kunden einfach unattraktiv. Das ließ auch die Stärken von PSVR2, die sehr gute Technik und das große Potential, deutlich unspannender erscheinen.

Immerhin könnte das auch einen positiven Nebeneffekt haben. Sollte Sony die Verkaufszahlen von PSVR2 steigern wollen, dann dürfte es früher oder später kräftige Rabatte auf das VR-System geben. Solltet ihr also mit dem System geliebäugelt haben, aber es war euch mit 600 Euro zu teuer, dann solltet ihr nach einem guten Angebot die Augen offen halten.

Ebenfalls teuer, aber deutlich empfehlenswerter ist da noch der neue “DualSense Edge”-Controller für die PS5. Einen umfangreichen Test zum Pro-Controller für die PS5 könnt ihr hier auf MeinMMO lesen und warum es sich um ein tolles Upgrade für eure Konsole handelt:

Sony’s DualSense Edge ist im Test ein tolles Upgrade und Pro-Controller für die PS5, wenn ihr ihn wirklich braucht