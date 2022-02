Heute könnt ihr direkt bei Sony eine PS5 kaufen – Das müsst ihr wissen

Regelmäßig bietet Sony auch PS5-Konsolen direkt im eigenen Shop an. Am heutigen Dienstag, den 22. Februar 2022, soll es wieder so weit sein. MeinMMO stellt euch alle Infos vor und erklärt euch, was ihr zu der Verkaufsaktion wissen müsst.

Weiterhin ist es schwierig, eine PS5 kaufen zu können. Das liegt unter anderem an fehlenden Bauteilen bei der Produktion. Denn viele Geräte brauchen bestimmte Bauteile, die jedoch durch die Corona-Pandemie nur sehr begrenzt zur Verfügung stehen.

Doch nun gibt es Hinweise, dass schon bald eine weitere PS5-Aktion starten soll, und zwar direkt bei Sony. MeinMMO erklärt euch, was ihr beachten müsst, wenn ihr eine PS5 kaufen wollt.

Wir updaten die News für euch, sobald wir mehr Infos für euch haben und der Drop gestartet ist.

Heute soll es bei PlayStation Direct PS5-Konsolen geben

Woher stammen die Infos? Wir haben in den letzten Tagen E-Mails bekommen, dass heute, am 22. Februar 2022 ein PS5-Verkauf direkt bei Sony stattfinden solle. Denn die Personen haben wohl eine E-Mail von Sony bekommen, wo der Drop angekündigt worden ist.

Wann soll der Verkauf starten? In der E-Mail wird von 10:30 Uhr als Startuhrzeit für den Verkauf genannt. Die Uhrzeit bestätigt auch Gameswirtschaft (via gameswirtschaft.de). Der offene Verkauf soll um 12 Uhr starten.

Was ist der Vorteil von PlayStation Direct? PlayStation Direct ist der direkte Vertriebsweg von Sony. Ihr kauft also eure Hardware direkt bei Sony ein und nicht über einen Drittanbieter oder einen Shop. Die Retoure oder Garantiefälle regelt ihr dann ebenfalls direkt über Sony ab, was Zeit sparen kann.

Der Verkauf über Sony direkt ist auch weniger stressig, weil ihr euch nicht mit Scalpern und Resellern streiten müsst.

Sony gab bisher direkten PS5-Verkauf nach einiger Zeit für alle frei

Wie läuft der Verkauf bei Playstation Direct? Zuerst gibt es einen Nachteil: Ihr könnt zu Beginn der Aktion nur eine PS5 bei Sony kaufen, wenn ihr eine E-Mail mit einem personalisierten Link bekommen habt. Über diesen Link gelangt ihr dann in den Shop von Sony und könnt eine PS5 und das entsprechende Zubehör erwerben.

Unser Tipp: Schaut daher am besten direkt in euer E-Mail-Postfach und prüft, ob ihr einen Link zu Sony Direct erhalten habt. Dann könnt ihr euch nämlich schon auf den Drop am heutigen Dienstag vorbereiten.

Wie kann man bezahlen? Laut offiziellem FAQ von Sony gibt es derzeit nur zwei Bezahlmethoden (via direct.playstation.com). Zum aktuellen Zeitpunkt könnt ihr bei PlayStation Direct in Deutschland entweder mit Visa oder Mastercard zahlen. Weitere Möglichkeiten gibt es noch nicht. Rechnung, Lastschrift, Überweisung oder Paypal werden nicht akzeptiert.

Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

PS5 kaufen – Passt ab sofort auf diese Händler auf