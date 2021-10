Sea of Thieves schenkt euch jetzt 25.000 Gold und macht einen von euch zum Millionär

Das Piraten-Abenteuer Sea of Thieves verteilt gerade Gold-Geschenke und macht einen Piraten zu einem richtigen Gold-Millionär. Um das Gold und die Dublonen zu erhalten, müsst ihr euch beeilen. Wir zeigen euch die Anforderungen.

Warum gibt es das Geschenk? Das Piraten-Spiel Sea of Thieves wurde im Jahr 2018 veröffentlicht und schaffte es jetzt, die Marke von 25 Millionen Spielern zu knacken. Um das zu feiern, verteilt das Team Gold und Dublonen an die Spieler.

Um das Geschenk zu erhalten, müsst ihr euch allerdings bald einloggen, denn das Angebot gilt nur für einen bestimmten Zeitraum. Dazu könnt ihr noch eine kleine Aufgabe erledigen und mit etwas Glück 25 Millionen Goldstücke erhalten.

Sichert euch das jetzt das Gold-Geschenk

Was müsst ihr tun? Wenn ihr euch jetzt bei Sea of Thieves einloggt, erhaltet ihr 25.000 Gold und 25 Dublonen. Dafür müsst ihr nichts weiter tun, als das Spiel zu starten und eine Welt zu betreten, also eine Session zu starten.

Wie lange geht die Aktion? Ihr müsst euch beeilen, wenn ihr das Geschenk sichern wollt. Die Aktion endet am 26. Oktober um 16:00 Uhr. Loggt euch also am besten gleich ein, um euch für das Gold zu qualifizieren.

So werdet ihr mit Glück Millionär

Das müsst ihr tun: Einem einzigen Spieler schenkt das Team von Sea of Thieves satte 25 Millionen Gold. Dieser Spieler wird zufällig unter allen ausgewählt, der in dem Event-Zeitraum einen Schatz bei einem Posten abgibt.

Wenn ihr euch also sowieso schon für die 25.000 Gold und 25 Dublonen einloggt, dann bergt doch noch schnell einen Schatz und gebt ihn bei einem der NPCs ab, um euch für die 25 Millionen Gold zu qualifizieren. Bedenkt, dass das Millionen-Geschenk nur an einen einzigen Spieler verteilt wird.

Macht ihr bei der Aktion mit und sichert euch das Gold, die Dublonen und die Chance auf die 25 Millionen Gold-Taler oder spielt ihr Sea of Thieves aktuell nicht und habt es auch erstmal nicht vor? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.