Schauspieler aus X-Men 2 lehnte eine Rolle in Game of Thrones ab, weil er nicht so früh sterben wollte

Der Schauspieler Brian Cox hätte eine Rolle in Game of Thrones spielen können, aber er lehnte ab. Er war sich sicher, dass der Seriencharakter nicht lange überleben würde.

Brian Cox spielte 2003 in X-Men 2 den Militär-Wissenschaftler William Stryker. In der Serie Succession spielte er bis Mai 2023 die Hauptrolle als Medien- und Unterhaltungsmogul Logan Roy.

Unsere Kolleginnen und Kollegen von Moviepilot sagen: Succession ist das bessere Game of Thrones, schreibt TV-Geschichte und keiner merkt es.

In einem Interview, das am 26. September 2023 im Online-Magazin GQ erschienen ist, blickt der 77-jährige Schauspieler auf seine Karriere zurück. Brian Cox hätte die Rolle des Robert Baratheon in Game of Thrones spielen können. Dass er das Angebot ausgeschlagen hat, bereut er nicht – er hatte gute Gründe.

„Ich wäre innerhalb von vier Episoden tot gewesen“

Warum lehnte er das Angebot ab? Brian Cox sagt gegenüber GQ, dass er es nicht bereut, die Rolle in Game of Thrones damals abgelehnt zu haben. Er nennt dafür zwei Gründe:

Ich wäre innerhalb von vier Episoden tot gewesen. Ich habe also die Kurzlebigkeit der Rolle gesehen. Und wie gesagt, die Serienproduktion war noch ganz am Anfang und die Gagen waren nicht gerade wunderbar. Sie haben sehr gut abgeschnitten, aber anfangs hieß es „einfach mal probieren.“ Brian Cox via GQ

Was war das für eine Rolle? Brian Cox hätte die Rolle des Robert Baratheon gespielt, einer der Hauptfiguren in der ersten Staffel von Game of Thrones. Die Rolle wurde schließlich von Mark Addy übernommen – bis zum Tod von Robert Baratheon in der siebten Episode der ersten Staffel.

Der Charakter, den Brian Cox spielen sollte, war also wirklich nicht besonders langlebig.

Was den Tod eines anderen Charakters aus Game of Thrones betrifft, musste sich der Schauspieler Kit Harington entscheiden, ob er ein Geheimnis ausplaudern oder einen Strafzettel kassieren will:

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Kit Harington verriet ein großes Geheimnis von Game of Thrones – Bekam dafür keinen Strafzettel von Marie Friske

In seinem Buch „Putting the Rabbit in the Hat“ beschreibt der Schauspieler sich als „wandernder Pragmatiker, der immer von einem Job zum nächsten geht“ (via GQ). Brian Cox sagt, seine Karriere sei genau so verlaufen. Er habe nicht damit gerechnet, dass er in seinem Alter noch so erfolgreich sein würde. „Es ist einfach passiert“, sagt der Schauspieler gegenüber GQ.

Von sich selbst sagt der Schauspieler im Interview, er sei der geborene Optimist. Wenn er auf sein Leben zurückblicke, denke er, dass es ihm gut gegangen sei – aber er habe auch hart dafür gearbeitet.

Wenn ihr im Gegensatz zu Brian Cox so richtig Lust auf Game of Thrones habt, könnte sich ein Blick auf unsere Liste lohnen: 11 Serien wie Game of Thrones