Kit Harington verriet das damals größte Geheimnis von Game of Thrones, um einem Strafzettel zu entgehen

Zunächst hielt das Kit Harington für einen Scherz und lachte. Als er jedoch das ernste Gesicht des Polizisten sieht, antwortete er zögerlich: „Ich bin am Leben in der nächsten Staffel.“

Sie können mir jetzt entweder auf die Polizeiwache folgen, wo ich Ihren Namen aufnehmen werde, oder Sie können mir sagen, ob Sie in der nächsten Staffel von Game of Thrones leben […]

Kit Harington erzählte, dass die Drehbuchautoren ihm deutlich machten, er könne niemandem erzählen, dass Jon Schnee in der 6. Staffel wieder am Leben ist. Nur eine kleine Gruppe an Verantwortlichen der Serie wüssten zu dem Zeitpunkt über das Schicksal der Figur Bescheid.

In der Talkshow The Tonight Show Starring Jimmy Fallon vom 14. Mai 2016 erzählte der Schauspieler Kit Harington, wie er einmal das große Seriengeheimnis rund um seine Figur verriet, um einem Strafzettel zu entgehen.

Am Ende der 5. Staffel von Game of Thrones wird Jon Schnee von Männern der Nachtwache heimtückisch niedergestochen. Als Zuschauer sieht man ihn tot im Schnee liegen.

Kit Harington, der in Game of Thrones die Rolle von Jon Schnee spielte, verriet einmal ein großes Seriengeheimnis, um keinen Strafzettel zu bekommen.

