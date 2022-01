Was wird die RTX 3050 kosten? Nvidias unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 279 US-Dollar für die RTX 3050. In Deutschland liegt der Preis mit Steuern dann etwa bei 300 Euro. Es ist aber jetzt schon wahrscheinlich, dass die Grafikkarte deutlich teurer werden wird. Wir vermuten, dass die Grafikkarte vermutlich zwischen 450 und 500 Euro kosten wird.

Für wen lohnt sich die RTX 3050? Die RTX 3050 ist eine Einsteigergrafikkarte, die sich an User richtet, die in Full-HD (1920×1080) zocken wollen. Dabei könnt ihr nicht alle Spiele auf vollen Details zocken. Die Karte lohnt sich also, wenn ihr auf Full-HD zocken wollt und Raytracing für euch in naher Zukunft keine große Rolle spielen wird.

Was ist das für eine Grafikkarte? Mit der GeForce RTX 3050 hat Nvidia seine aktuell kleinste RTX-Grafikkarte vorgestellt. Sie bietet euch alle Funktionen, die ihr von einer RTX-Grafikkarte erwarten könnt. Dazu gehören etwa Raytracing, DLSS oder Nvidia Reflex. So bietet etwa Elder Scrolls Online als erstes MMORPG sowohl DLSS als auch DLAA.

