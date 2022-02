Roccat stellt Nachfolger seiner besten Gaming-Maus vor – Das ist die Roccat Kone XP

Wie sich die beiden Alternativen in der Praxis schlagen, könnt ihr übrigens auch bei uns auf MeinMMO nachlesen. Wir haben sowohl die Rival 5 als auch die G502 Hero ausführlich getestet und verraten euch, welche Maus uns am besten gefallen hat:

Beim Aussehen setzt man auf ein transparentes Design, welches Roccat etwa auch bei der Kone Pro und Kone Air eingesetzt hatte. Roccat setzt hier auf ein Maximum an Transparenz, was für viele User vermutlich erst einmal gewöhnungsbedürftig sein dürfte.

Insert

You are going to send email to