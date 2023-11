Dieser Razer Gaming-Stuhl im Black Friday Angebot gibt euch für gerade mal 150€ Rückendeckung

Es ist Black Week bei MediaMarkt. Hier bekommt ihr noch für kurze Zeit einen Gaming-Stuhl von Razer für gerade mal 150€.

Wenn ihr schon immer mal wie ein echter Pro-Gamer sitzen wolltet, dann solltet ihr euch dieses Angebot nicht entgehen lassen. Der Razer Tarok Gaming Stuhl ist nicht nur bequem, sondern auch stylisch und robust. Er bietet euch eine optimale Unterstützung für euren Rücken, Nacken und Arme, damit ihr stundenlang zocken könnt, ohne Schmerzen zu bekommen.

Warum der Razer Tarok Gaming Stuhl ein Schnäppchen ist

Der Razer Tarok Gaming Stuhl hat einige Features, die ihn von anderen Gaming-Stühlen abheben. Zum Beispiel hat er eine verstellbare Rückenlehne, die ihr bis zu 180 Grad neigen könnt, um euch eine Liegeposition zu ermöglichen. So könnt ihr euch zwischendurch mal entspannen oder sogar ein Nickerchen machen. Der Stuhl hat auch eine integrierte Lendenwirbelstütze, die sich an eure Wirbelsäule anpasst und für eine gesunde Haltung sorgt. Die Armlehnen sind ebenfalls verstellbar und gepolstert, um euren Ellenbogen zu schonen. Der Stuhl ist außerdem mit einem hochwertigen Kunstleder bezogen, das atmungsaktiv und leicht zu reinigen ist.

Der Razer Tarok Gaming Stuhl hat normalerweise einen Preis von 259,99€, was schon ein fairer Preis für einen solchen Stuhl ist. Aber während der Black Week bei MediaMarkt könnt ihr ihn für nur 149€ ergattern, was einem Rabatt von 42% entspricht. Das ist ein echter Knaller, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Das Angebot gilt nur noch bis zum 23.11.2023, also beeilt euch und sichert euch euren neuen Gaming-Stuhl, bevor er ausverkauft ist.

