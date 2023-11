Jetzt 700€ sparen: Laptop mit OLED-Display & RTX 4070 vor Black Friday im Amazon-Angebot

Mit diesem Laptop könnt ihr unzählige Arbeiten vornehmen oder euch in neue Gaming-Welten verirren. Jetzt das Angebot auf Amazon nutzen.

Dieses Gerät eignet sich hervorragend für kreative Aufgaben, Anwendungsbereiche oder Gaming. Das 16-Zoll-UHD-OLED-Display entführt euch insbesondere in Story-Games. Ein i7-13700H Prozessor und eine RTX 4070 runden das Paket wunderbar ab. Zusätzlich wird euer System von einer Gen 4 SSD unterstützt. Spart jetzt 700€ und bezahlt nur 1899€.

Darum ist dieser Laptop eine gute Kaufentscheidung

Was für sich spricht, ist sein unglaubliches 16:10 UHD OLED-Display. Mit einer Auflösung von 3840 x 2400 Pixeln und einer hohen Farbgenauigkeit stellt es eure Inhalte in lebendigen Farben und gestochen scharfer Qualität dar. Videobearbeitung macht damit richtig Spaß oder das Kreieren von schönen Designs. Aber auch offene Welten wie in The Witcher 3 oder Red Dead Redemption 2 sehen darauf wunderschön aus.

Angetrieben wird dieses Gerät von einem Intel Core i7-13700H Prozessor, der mit seinen acht Kernen und einer Taktfrequenz von bis zu 4,9 GHz eine durchaus beachtliche Leistung abliefert. Obendrein profitiert ihr von der RTX 4070 und deren DLSS-Technologie. Beachtet aber stets, dass Laptop-Komponenten nicht mit einem Desktop-PC gleichzusetzen sind.

Mit 16 GB RAM und einer schnellen 1 TB SSD bietet er euch auch ausreichend Speicherplatz und Arbeitsspeicher für eure Projekte. Ladezeiten sind dank der fixen SSD rasch zu bewältigen und kaum spürbar.

Der GIGABYTE AERO 16 OLED wird mit Windows 11 vorinstalliert geliefert. Ihr könnt also von den neuesten Funktionen und Verbesserungen profitieren. Zusätzlich erhaltet ihr eine einjährige Lizenz für Microsoft 365, damit ihr direkt mit der Arbeit beginnen könnt, wenn dies für euch relevant ist.

Ein kleiner Zusatzhinweis. Das Display arbeitet mit maximal 60Hz, was für Projekte und Einzelspieler-Games komplett ausreicht. Wer allerdings schnelle Shooter spielen möchte, sollte lieber zu einem anderen Gerät greifen.

Optimale Übersicht für ein Upgrade

