Razers neue Gaming Maus klingt perfekt für Shooter-Spieler

Razer setzt als erster Hardware-Hersteller auf eine sehr hohe Polling-Rate. Die ist vor allem für Shooter-Spieler interessant. Leute, die ihre Zeit eher in ruhigen oder gemütlichen Spielen verbringen, für die ist die Polling-Rate nicht ganz so wichtig.

Das bietet Razers Viper 8K: Mit dem Focus+-Sensor, der mit 20.000 DPI auflöst, 8 Tasten und Razer-Switches verbaut der Hersteller gewohnte Qualität in seiner Maus. Der Focus+-Sensor kam bereits in der von MeinMMO getesteten Razer Naga Pro zum Einsatz und konnte hier mit einer hohen Genauigkeit überzeugen.

Dabei handelt es sich um die Viper 8K. Diese richtet sich vor allem an Fans von schnellen Spielen wie Counter-Strike, Call of Duty oder Apex Legends.

