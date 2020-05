Das Entwicklerstudio Neon Giant kündigte während des Inside-Xbox-Livestreams am 7. Mai das Action-RPG The Ascent an. Doch wie kommt „Cyberpunk-Diablo“ bei den Spielern an?

Was ist The Ascent? In der dystopischen Welt des Action-RPGs The Ascent ist der Megakonzern „The Ascent Group“ zusammengebrochen. Da ihr und alle anderen Kreaturen diesem Konzern gehört haben, bricht nun das Chaos aus. Die Welt erinnert dabei an CD Project Reds Cyberpunk 2077.

Aus der Top-Down-Perspektive kämpft ihr euch entweder alleine oder kooperativ zu viert mit futuristischen Waffen durch die Levels. Ihr verbessert euren Helden anhand von Loot und Skills, wie ihr das etwa aus Diablo kennt – hier allerdings in Form von Cyber-Technologie.

Dieser Trailer hat The Ascent angekündigt und begeistert Spieler.

Das könnte was werden

Wie sind die Reaktionen auf das Spiel? Das, was bisher gezeigt wurde, kommt richtig gut an. Die Spieler freuen sich auf den Release des Spiels und diskutieren bereits seit der Veröffentlichung des ersten Trailers.

ichinii meint auf reddit: „Sieht großartig aus. Solange sie die Framerate bei so vielen Explosionen auf einem soliden Wert von 60 halten können. Ich kann mir nur vorstellen, dass 4 Spieler und jede Menge Explosionen die Engine Motor belasten können, aber genau darum geht es bei diesen Next-Gen-Systeme doch, oder?“

Doctordarkspawn freut sich auf reddit schon sehr: „Ein Cyberpunk Diablo? Wo melde ich mich an???“

Igor Kuv meint auf Steam: „Das sieht Ruiner von Devolver soooo ähnlich. Auch ein Cyberpunk-Setting, ähnliche Spielmechaniken, eine isometrische Kamera… sogar der Grafikstil ist ähnlich. Ich hoffe, dass es Ruiner wirklich sehr nahe kommt. Zumindest im Koop-Modus.“

Salvatoris auf reddit ist aber nicht so sehr begeistert: „Das sah fantastisch aus, bis sie das Gameplay gezeigt haben. Isometrisch… da passe ich.“

The Ascent sieht im Gameplay aus wie eine Mischung aus Diablo und Cyberpunk 2077.

Erwartet uns ein Cyberpunk-Diablo?

Wird es wie Diablo? So richtig viel ist über The Ascent noch nicht bekannt. Das deutet aber darauf hin, dass wir eine Art Cyberpunk-Diablo bekommen:

Die Entwickler beschreiben es als Action-RPG.

Wie in Diablo kämpft ihr aus der Iso-Sicht gegen Horden an Feinden.

Darüber hinaus verbessert ihr euren Charakter wie in einem Rollenspiel. Allerdings anhand von Implantanten.

Loot spielt eine wichtige Rolle.

Wo sind noch die Fragezeichen? Diablo setzt auf viele Quests und Wiederspielwert. Das ist bei The Ascent noch nicht wirklich zu sehen. Man kann davon ausgehen, dass es Quests gibt, doch wie tiefgründig diese sind und ob sie gute Geschichten erzählen, lässt sich aktuell noch nicht sagen.

Darüber hinaus ist noch nichts über den Wiederspielwert und das Endgame bekannt und das sind Dinge, die bei einem Action-RPG ebenfalls wichtig sind.

Wann erscheint The Ascent? Das Action-RPG soll im Herbst für Xbox Series X und PC über Steam erscheinen.

The Ascent ist sicher ein sehr interessantes Action-RPG. 2020 sollen aber noch weitere Hack and Slays erscheinen, die durchaus spannend sind. Welche euch voraussichtlich in diesem Jahr erwarten, verrät euch die MeinMMO-Liste der 9 Hack and Slays, die 2020 kommen und die Wartezeit auf Diablo 4 überbrücken sollen.