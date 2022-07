Streamer verliert Partnerschaft auf Twitch, sagt: „Was Besseres hätte mir nicht passieren können“

Der Streamer und YouTube Niall „Pyrocynical“ Comas hat seine Partnerschaft auf Twitch verloren. Jetzt behauptet er auf Twitter, dass ihm nichts Besseres hätte passieren können.

Der britische Streamer und YouTuber Niall Comas, besser bekannt unter seinem Pseudonym Pyrocynical hat über Monate versucht, eine Partnerschaft bei Twitch zu ergattern. Obwohl er insbesondere auf YouTube ein großer Name mit über 4,7 Millionen Abonnenten ist, hat dieser Prozess sich lange hinausgezögert.

Dann wurde er Anfang 2022 endlich erfolgreich Partner auf der Streaming-Plattform, bevor es am 24. Mai seinen Status auf Twitch wieder verloren hat. Er musste auf YouTube-Streaming ausweichen und behauptet jetzt, dass ihm nichts Besseres hätte passieren können.

Pyrocynical ist nicht der erste namhafte Streamer, der Schwierigkeiten mit Twitch hatte. Dieses Video fasst die spektakulärsten Twitch-Kontroversen der letzten Jahre zusammen:

Twitch verpasst Streamer einen „sanften Rausschmiss“

Was genau ist ihm passiert? Gebannt wurde der Streamer nicht, sein Kanal ist immer noch online und hat weiterhin 269.000 Follower. Stattdessen hat er aber die Partnerschaft mit Twitch verloren, sein „Subscriber“-Button ist verschwunden. Er verdient also keinen Cent mehr auf der Streaming-Plattform. Das nennt er einen „Soft-Boot“, also einen „sanften Rausschmiss.“

Auf Twitter sagt er aber, dass dieser Rausschmiss das Beste ist, was ihm hätte passieren können. Er sagt, dass sich seine Zuschauerzahlen vervierfacht haben, ebenso wie seine Einnahmen. Er nennt es „the fattest W imaginable,“ also direkt übersetzt den ‚größten Sieg, den man sich nur vorstellen kann‘:

Der Grund dafür ist bekannt: YouTube soll etwa doppelt so viel auszahlen wie Twitch, dazu bekommen Streamer von jedem Abo 70 % des Geldes. Bei Twitch sind das hingegen meistens nur 50 %. Auch deshalb ist YouTube Gaming für Streamer wie Ludwig profitabler:

Twitch wirft Streamer „unlauteres Verhalten“ beim Ergattern der Partnerschaft vor

Was hat zu dem Twitch-Rausschmiss geführt? In einem YouTube-Video vom 30. Mai schildert er aus seiner Perspektive, was zu dem Rausschmiss aus der Twitch-Partnerschaft geführt hat und wie er das einschätzt. Das Video hat inzwischen bereits über 1 Millionen Klicks eingesackt:

In der Mail aus Twitch, die Pyrocynical bekommen hat und im Video vorliest, ist als Grund die Rede von „unlauterem Verhalten“ bei der Bewerbung um die Partnerschaft.

Konkret soll er Twitch Nordamerika erfolgreich um eine Partnerschaft gebeten haben, nachdem ihm von Twitch EMEA (Wirtschaftsraum Europa-Arabien-Afrika) diese Partnerschaft bereits abgelehnt wurde. Das sei nicht in Ordnung gewesen, weshalb ihm die Partnerschaft wieder entzogen wird.

