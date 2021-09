Es halten sich die Gerüchte, dass Sony an einer PS5 Pro oder an einer PS6 arbeitet. Eine Stellenausschreibung soll das jetzt bestätigen. Es ist zumindest nicht ungewöhnlich, dass Firmen nach Release eines Geräts bereits an einer neuen Generation arbeiten.

Die Gerüchte halten sich hartnäckig, dass Sony bereits im Geheimen an einem neuen PlayStation-Modell arbeitet. Die Rede ist hier sowohl von einer PS5 Pro als auch von einer völlig neuen Generation. Ein Leaker hatte jetzt zumindest Preis und Release für eine PS5 Pro genannt.

Nun hat ein offizielles Jobangebot von Sony diese Gerüchte noch weiter verstärkt, denn dort wird auch von zukünftigen Generationen gesprochen. Bereits jetzt arbeitet Sony an einer Optimierung des bisherigen PS5-Modells.

Sony sucht Entwickler für „zukünftige PlayStation-Plattformen“

Was ist das für eine Stellenausschreibung? Bei der Stellenausschreibung handelt es sich um ein Doktoranden-Praktikum bei der internen „Research and Development“-Abteilung (via board.greenhouse.io). Sony selbst beschreibt die Aufgaben der Abteilung mit „Wir erforschen und entwickeln innovative Technologien, die die Grenzen des Spielens erweitern, und helfen Spieleentwicklern dabei, die besten Spiele für PlayStation zu entwickeln, indem wir ein SDK der Spitzenklasse erstellen.“

Die Besonderheit steckt aber in einem Detail der Stellenausschreibung. So heißt es, zu den Aufgaben des Kandidaten gehöre es, „zur Identifizierung und Entwicklung des Technologieportfolios zukünftiger PlayStation-Plattformen beizutragen“.

Hier vermuten nun einige, dass sich insbesondere hinter der Formulierung „zukünftiger PlayStation-Plattformen“ eine PS6 oder zumindest eine leistungsfähigere PS5 Pro stehen könnte.

Von dieser Ankündigung dürften sicher einige User überrascht sein oder auch verärgert sein, dennoch ist es für die Branche nicht unüblich, sehr früh mit der Entwicklung neuer Hardware zu beginnen.

So hatte Sony auch in der Vergangenheit der PlayStation immer kurz nach der Veröffentlichung einer neuen Generation damit angefangen, mit der Arbeit an einer neuen Konsole zu beginnen.

Auch PS4 und PS5 sind jahrelang in Entwicklung gewesen

Eine neue Konsole bereits zu entwickeln, wäre für Sony nichts Ungewöhnliches. Denn ähnlich war man auch bei den früheren Generationen vorgegangen:

Die PlayStation 3 erschien 2006, die Entwicklung der PS4 startete 2008.

Die PS4 erschien 2013 im Handel, die Entwicklung der PS4 startete wohl 2015. Hier fehlen aber offizielle Aussagen.

Eine frühe Entwicklungsphase einer PS6 oder zumindest einer PS5 Pro wäre zumindest nicht abwegig. Entwicklung und Forschung dauern in der Regel mehrere Jahre, wir sollten aber nicht davon ausgehen, dass wir eine PS6 in naher Zukunft zu Gesicht bekommen werden. Eine PS5 Pro mit höherer Leistung ist hier deutlich wahrscheinlicher

Auch auf Twitter erklären einige User, dass es nichts Ungewöhnliches ist. Sobald eine Generation veröffentlicht worden sei, würden Hersteller an neuer Hardware arbeiten und es dauere ein paar Jahre bis man mehr darüber hört.

Was denkt ihr? Würdet ihr euch eine PS5 Pro kaufen oder reicht euch die aktuelle PlayStation 5 völlig aus? Solltet ihr bisher keine PS5 bekommen haben, dann schaut doch einfach in unseren MeinMMO-Ticker zur PS5. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden, wo ihr Konsolen kaufen könnt.