In einem neuen Spiel für die PS5 soll die ganze Welt eure Waffe werden – Erinnert an Zelda Tears of the Kingdom

Trotz des großen Erfolges der letzten Zelda-Spiele gibt es vergleichsweise wenig Spiele, die etwas Ähnliches versuchen. Ein neues Studio alter Entwickler-Veteranen hat nun ein neues Spiel für die PS5 angekündigt, was für Zelda-Fans interessant aussieht.

Das Studio Yellow Brick Games wurde 2020 von Mike Laidlaw, Jeff Skalski, Frédéric St-Laurent B. und Thomas Giroux gegründet. Laidlaw arbeitete an Dragon Age: Origins und Mass Effect. Die anderen drei sind Ubisoft-Veteranen.

Das Studio kündigte jetzt ihr erstes Spiel an. Eternal Strands soll ein neues Action-Adventure werden. Man spielt eine Magierin, die sich gegen riesige Gegner behauptet. Dafür nutzt sie die Umgebung und ihre Magie. Den ersten Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Experimentieren wie bei Zelda

Die Grafik des Spiels ist bunt und erinnert an einen Comic-Stil, wie er auch Immortals Fenix Rising von Ubisoft benutzt wurde. Auch die gezeigte Umgebung und der große Gegner erinnern an Ubisofts Zelda-Klon.

Besonders interessant sind im Trailer die Gameplay-Spielereien. Im Trailer sieht man, wie man Steine und kleinere Gegner aus der Umgebung mit Magie auf den Gegner schleudern kann. Durch Eis-Zauber kann man sich eine Brücke bauen oder man nutzt eine Art Gravitation, um auf gigantische Gegner zu springen.

Laut PCGamer sollen die verschiedenen Element-Zauber auch von äußeren Gegebenheiten beeinflusst werden. Beispielsweise wird Feuer in heißen Umgebungen effektiver. Die vielen Zauber sollen die Fantasie der Spieler anregen und wie in einer Physik-Sandbox funktionieren.

Dabei erinnert dieser Ansatz auch an die letzten beiden Zelda-Spiele, die den Spielern Tools gegeben haben, die man mit der eigenen Fantasy nutzen kann. Bei Zelda sorgte das aber auch für viele Phallus-Bauten.

In der Beschreibung des Trailers werden auch Shadow of the Colossus und Monster Hunter als Inspiration genannt. Schaut man sich den Kampf gegen den Titanen an, dann sieht man diesen Vergleich direkt.

Das Spiel soll 2025 auf den Xbox-Series-Konsolen, der PS5 und dem PC erscheinen. Für Fans von Tears of the Kingdom könnte das Spiel interessant werden. Wer gegen große Monster kämpfen will, den erwartet 2025 eine Fortsetzung eines erfolgreichen Koop-Hits: Capcom bringt wohl sowas wie Monster Hunter World 2: Mit Open World, alles klingt fantastisch