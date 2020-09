Firma zerlegt PS5 DualSense Controller – Diese coolen Dinge fallen auf

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Instagram Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Wer steckt dahinter? Evzen Elite Technology stellt verschiedene Custom-Controller her, dazu gehört ein Dualshock-4-Controller und ein Upgrade-Kit. Der Hersteller selbst beschreibt sich als „Spezialist für High Performance Controller“ (via Evzen-Elite.com ).

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. × 6 = dreißig

Insert

You are going to send email to