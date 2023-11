PS5-Bundle unter 500€ direkt zum Start der Black Friday Woche bei Amazon

Mit diesem PS5-Bundle bekommt ihr nicht nur eine starke Konsole, sondern auch das neue Marvel’s Spider-Man 2. Nutzt das Amazon-Angebot.

Die PS5 ist für ihren Preis nicht nur unglaublich günstig, sondern auch echt stark. Profitiert von der schnellen SSD und vergesst dabei die Ladezeiten. Zusätzlich könnt ihr im Gegensatz zu der Last-Gen endlich Spiele mit 60 oder 120 Bildern pro Sekunde spielen. Obendrein sorgt das haptische Feedback der Controller für ein authentisches Gefühl. Alles in allem bekommt ihr noch den Hit Marvel’s Spider-Man 2 obendrauf. Spart nun 120€ und bezahlt nur 499€.

Darum lohnt sich dieses PS5-Bundle

Mit Marvel’s Spider-Man 2 steht euch ein atemberaubendes Superhelden-Abenteuer bevor, was euch garantiert nicht so schnell loslassen wird. Diesmal werdet ihr jedoch nicht alleine sein, denn auch der beliebte Antiheld Venom wird Teil des Spiels sein. Gemeinsam müsst ihr euch gegen gefährliche Schurken stellen und die Stadt vor dem Untergang bewahren.

Die PS5 bietet euch ein haptisches Feedback auf höchstem Niveau. Durch das adaptive Triggersystem wirken viele Aktionen intensiver denn je. Und auch die intrigierte SSD ist beachtenswert, wodurch ihr keine Ladezeiten mehr kennen werdet und unmittelbar ein Spiel starten könnt.

Mit der PlayStation 5 könnt ihr zudem in die Welt des 3D-Audios eintauchen. Die Konsole unterstützt die Tempest 3D AudioTech, die euch ein räumliches Klangerlebnis bietet. Spürt Umgebungsgeräusche in Werken wie in The Last of Us sind noch eindrücklicher, wenn euch die gruseligen Clicker verfolgen.

In unserer Cyber Week Hub erhaltet ihr einen Überblick zu weiteren Top-Angeboten. Es ist eine gute Entscheidung, hier regelmäßig vorbeizuschauen, um genau das Gerät zu erbeuten, wonach ihr euch sehnt.

Hervorragende Informationsquelle für ein Upgrade

Seid ihr Fans von unschlagbaren Angeboten und könnt einfach nicht genug von technischen Geräten und Komponenten bekommen? Dann solltet ihr unbedingt einen Blick auf unsere Deals-Übersichtsseite werfen. Dort findet ihr großartige Monitore, Grafikkarten und CPUs zu unschlagbaren Preisen sowie andere Bauteile, um euer System aufzurüsten.