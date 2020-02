PS4: Neuer PlayStation-Trailer verwirrt Spieler: „Was ist das?“

Mit dem „Feel the Power of PlayStation“-Trailer verwirrt Sony seine PS4- und PS5-Fans. Passiert etwas an Valentinstag? Und wenn ja, was?

Was ist das für ein Trailer? Am 12. Februar veröffentlichte Sony den neuen „Feel the Power of PlayStation“-Trailer. Spieler sagen, dass das einer der gruseligsten Clips ist, die Sony je zur Werbung veröffentlichte.

Was passiert im Video? Man sieht dort eine Gruppe von Soldaten, die sich zunächst in einen Tunnel abseilen und diesen dann zu Fuß durchqueren. Der Tunnel ist dunkel, die Gruppe geht langsam. Offenbar auf der Hut vor möglichen Gefahren. Begleitet wird das Ganze akustisch mit Basstönen, die an verlangsamte Herzschläge erinnern.

Als die Charaktere an eine geschlossene Tür kommen, steigt die Spannung. Mit einem Brecheisen machen sie sich den Weg frei und stemmen die Tür auf.

Dahinter erwartet sie ein dunkler Raum voller schlagender Herzen. Die Herzschläge werden schneller, sind jetzt deutlich zu hören. Gleichzeitig erkennt man auch bei der Soldaten-Gruppe deutlich Angst. Schweiß im Gesicht, lautes, schweres Atmen, im Blick Verwirrung und Panik.

Die Herzen sind mit Schläuchen an PS4-Konsolen angeschlossen. Aus den Organen wird eine blaue Flüssigkeit in die Konsolen gepumpt. Am Ende des Trailers sieht man die Symbole, die auf dem PlayStation-Controller zu finden sind, auf den Herzen. Viereck, Dreieck, Kreis und … ja, also X heißt die andere Taste nicht.

Den Trailer seht ihr hier:

Fans sind verwirrt – Was will Sony uns sagen?

Die Reaktionen auf YouTube zeigen, dass Fans das nicht ganz verstehen.

„Ich vor dem Video: Hmmm, was ist das? – Ich nach dem Video: Hmmm, was ist das?“

„Ich bin sprachlos … WAS war das?“

„Sony macht immer komische, gruselige Werbungen, die entweder Angst machen oder dich einfach verwirren. Und ich LIEBE es.“

Viele deuten den Clip so, dass die schlagenden Herzen [der Spieler] die Power geben, die die PlayStation am Leben hält.

Andere vermuten, dass Sony einfach erklären will: Unsere Konsolen lassen Herzen schneller schlagen.

Endlich wieder gruselige Clips: Andere Spieler kümmert es nicht so sehr, was Sony mit dem Clip nun sagen will. Sie freuen sich, dass die Werbungen „endlich wieder creepy“ sind.

Ein Nutzer vergleicht es in den YouTube-Kommentaren mit einer älteren Werbung von Sony:

„PS3-Baby-Werbung: Ich bin die unheimlichste Werbung aller Zeiten

PS4-Herz-Werbung: Hold my Drink“

Die angesprochene Baby-Werbung seht ihr hier in einer Zusammenfassung mit anderen, kreativen Clips zur Bewerbung der PS3:

Event zum Valentinstag?

In der Info-Karte zu Sonys Video liest man „Fühle mehr als Liebe an diesem Valentinstag“. In Zusammenhang mit den schlagenden PS4-Herzen glauben Spieler, dass zum besagten Tag am 14. Februar etwas Besonderes geschehen könnte.

Ob nun wirklich neue Infos zur kommenden PlayStation 5 am Valentinstag veröffentlicht werden, ist ausgehend von diesem Trailer starke Spekulation. Immerhin ist die Webseite der PS5 schon online. Diese Spekulation zeigt aber deutlich, dass die Fans nach mehr Infos zu Sonys kommender Konsole gieren.

Wie gefällt euch der Clip und was könnte Sony damit andeuten?