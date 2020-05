PS4: Error NP 37602 8 und was ihr dagegen tun könnt

Habt ihr auf der PlayStation 4 Error NP 37602 8 oder YouTube Probleme auf der PS4? MeinMMO erklärt, was ihr dagegen tun könnt.

Was ist das für ein Fehler? Wer derzeit YouTube über die offizielle App auf der PS4 schauen will, der bekommt momentan möglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt.

Ihr bekommt dann den PS4 NP-37602-8 Error Code angezeigt und könnt YouTube auf der PlayStation 4 nicht starten. In unserem Artikel erklären wir euch, was dieser Fehler bedeutet und was ihr dagegen tun könnt.

PS4 YouTube Fehler NP 37602 8 – Was bedeutet der Fehlercode?

Wann taucht der Fehler auf? Der Fehler taucht immer dann auf, wenn ihr euer YouTube-Konto mit eurem PSN-Account verbunden habt und anschließend versucht die YouTube-App über die PS4 zu starten.

Einige User beklagen sich auch, dass sie während der Nutzung von YouTube plötzlich ausgeloggt worden sind und sich nicht mehr anmelden können. Beim manuellen Anmelden gibt es dann den Error NP-37602-8.

Gibt es schon eine offizielle Lösung? Bisher wird vermutet, dass die PlayStation 4 die Verlinkung zwischen euren Konten nicht überprüfen kann und dann einen Error ausgibt. Google und Sony haben sich bisher nicht dazu geäußert.

Bisher haben auch weder Sony noch Google (der Konzern hinter YouTube) das Problem lösen können. Doch derzeit gibt es zwei Möglichkeiten, wie ihr trotzdem YouTube-Videos auf der PS4 schauen könnt.

PS4 YouTube NP 37602 8 – Das könnt ihr dagegen tun

1. Methode: Der einfachste Weg ist es, Videos manuell über YouTube zu suchen, ohne euch anzumelden. Das ist einfach und simpel, dafür habt ihr aber auch keinen Zugriff auf eure gespeicherten Videos oder Playlists.

Vorteil: denkbar einfachste Methode, wenn ihr auf YouTube nicht verzichten wollt.

Nachteil: Eure Suche und eure Videos werden nicht gespeichert

2. Methode: Der zweite Weg ist etwas umständlicher: Wenn ihr auf dem Smartphone die YouTube-App gestartet habt, könnt ihr eure Videos direkt an die PS4 senden. Das nennt man Casten.

Klickt dazu in der App auf das Cast-Symbol, welches wie ein Wifi-Symbol aussieht und wählt hier eure PS4 aus. Damit das funktioniert, müssen eure PS4 und euer Smartphone im gleichen Netzwerk sein.

Das ist umständlicher, aber ihr könnt weiterhin auf eure Playlists und die Videos zugreifen. Außerdem wird eure Suche gespeichert.

Vorteil: Eure Videos und Suchen werden gespeichert, da ihr übers Smartphone eingeloggt seid.

Nachteil: Etwas umständlichere Methode, außerdem müssen sich PS4 und Smartphone im gleichen WLAN-Netzwerk befinden.

